Глава МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС серьезная

Ситуация на Запорожской АЭС остается серьезной, но уровень воды для охлаждения реакторов достаточный. Об этом 15 июня во время визита на ЗАЭС заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«С одной стороны, ситуация [на ЗАЭС] серьезная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации. Наша работа по оценке ситуации будет продолжаться», — заявил Гросси.
Также глава МАГАТЭ выразил надежду, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность, но для начала «должны быть прекращены боевые действия», передает РИА Новости.
По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, Гросси интересовали, в первую очередь, события вокруг Каховской ГЭС. Глава комиссии осмотрел брызгальные бассейны, пруд-охладитель и оба канала — подпиточный и сбросной. В итоге Гросси удостоверился, что сотрудники станции обеспечивают безопасность ЗАЭС, приводит слова главы «Росатома» РИА Новости.
Ранее Гросси заявлял, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции в дальнейшем может негативно сказаться на Запорожской АЭС, а именно лишить ее источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Глава МАГАТЭ уточнил, что агентство мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище, чтобы избежать экологической катастрофы. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения АЭС упадет ниже 12,7 метра, то ее будет невозможно закачивать.
В свою очередь, Лихачев заявлял, что сотрудники Запорожской АЭС готовы к возможной потере охлаждающей воды.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект перешел под полный контроль России в марте 2022 года. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в Энергодаре. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.