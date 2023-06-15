Глава МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС серьезная

Ситуация на Запорожской АЭС остается серьезной, но уровень воды для охлаждения реакторов достаточный. Об этом 15 июня во время визита на ЗАЭС заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«С одной стороны, ситуация [на ЗАЭС] серьезная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации. Наша работа по оценке ситуации будет продолжаться», — заявил Гросси.

Также глава МАГАТЭ выразил надежду, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность, но для начала «должны быть прекращены боевые действия», передает РИА Новости.