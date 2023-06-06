«Таких катастроф не было никогда». Эксперт-гидротехник рассказал о катастрофических последствиях удара по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Поделиться Поделиться





Сегодня власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины — вода из водохранилища начала сбрасываться по течению реки. Сейчас в городе подтоплено около 600 домов , а максимальный уровень поднятия воды может достичь 12,5 метра . По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в прибрежные районы уже прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.



Эксперт по надежности плотины Саяно-Шушенской ГЭС и доктор технических наук Анатолий Епифанов рассказал «Фонтанке», чем опасно разрушение дамбы и есть ли риск, что Крым останется без воды.



— Какими будут ближайшие последствия разрушения плотины ГЭС? — Последствия будут страшные. По ней били-били-били, громадная была грунтовая плотина рядом со станцией — разбили. Поток быстро смыл всё, потому что был приличный напор. Вся вода постепенно начала уходить вниз по Днепру, заливая наш левый берег. Гидростанция больше не работает.



— Кроме выработки электричества, плотина обеспечивала нужный уровень воды в водохранилище, питающем Северо-Крымский канал. Он теперь обмелеет, и в Крыму не увидят воды? — Разрушение плотины — катастрофа для водопользователей и жителей Крыма. Вода на полуостров не попадет. Крым — это очень сложная проблема. Он останется без воды — и надолго. Когда был высокий уровень воды, близлежащие города могли качать ее из водохранилища насосами. Сейчас уровень упал вместе с доступом к воде — насос в этих условиях не работает. Быстро восстановить дамбу не получится, поэтому остается надеяться на запасы и искать другой источник.

— Можно ли придумать какое-то быстрое и временное решение этой проблемы? — Технически проблему с водоснабжением Крыма решить можно, если построить насосную станцию в русле реки и качать воду в этот канал. Решение это небыстрое, зато осуществимое.



— Как быстро удастся восстановить Каховскую ГЭС? Это вообще реально? — Восстанавливать Каховскую ГЭС сейчас — опасно и бессмысленно. Ведутся обстрелы. Как там будут работать? Будут стрелять, убивать, разрушать. Построить грунтовую плотину заново можно будет только после завершения боевых действий. Я думаю, что наши власти сейчас серьезно задумались, как ответить на эту страшную проблему, коснувшуюся многих тысяч людей и надолго.

В будущем ее можно восстановить, конечно. Построили же ее как-то с нуля в Советском Союзе.

— Были ли в нашей истории разрушения ГЭС, аналогичные сегодняшней? Как тогда справлялись?

— Таких катастроф на станциях в России еще не было. Безусловно, не обходилось без технических аварий: на Саяно-Шушенской ломалась плотина, машину выбрасывало в зал из своего рабочего места, потому что разрушился крепеж, на Братской ГЭС агрегат выходил из строя. Подобные неполадки бывали и в Таджикистане, но такого масштаба разрушений на ГЭС еще не было никогда.



Об обеспеченности прилежащих городов водой забеспокоились после аварии и власти. Администрация Кривого Рога уже ограничивает потребление воды для населения и промышленности — часть насосов в системе водоснабжения города не работает, так как жители начали экстренно набирать воду после разрушения. В Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов попытался успокоить жителей и заявил, что в регионе все водозаборы работают в штатном режиме, а население обеспечено питьевой водой.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

