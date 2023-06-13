В России появился новый праздник — День военной присяги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новую памятную дату — 21 ноября теперь считается Днем военной присяги. Документ опубликовали 13 июня на официальном портале правовой информации.
Учреждение новой памятной даты направлено на «воспитание» граждан «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу». Об этом говорится в сопроводительных документах к закону.
Авторы законопроекта объясняли, что дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на служб».
Инициативу внесли в Госдуму ещё в 2019 году. В 2021 году ответственным за законопроект назначили комитет Госдумы по обороне, но до 2023 года к документу не возвращались.