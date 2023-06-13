    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    767мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.64eur89.01

    В России появился новый праздник — День военной присяги

    464
    обсудить

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новую памятную дату — 21 ноября теперь считается Днем военной присяги. Документ опубликовали 13 июня на официальном портале правовой информации.

    Учреждение новой памятной даты направлено на «воспитание» граждан «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу». Об этом говорится в сопроводительных документах к закону.

    Авторы законопроекта объясняли, что дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на служб».

    Инициативу внесли в Госдуму ещё в 2019 году. В 2021 году ответственным за законопроект назначили комитет Госдумы по обороне, но до 2023 года к документу не возвращались.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПраздникДень военной присяги
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close