В России появился новый праздник — День военной присяги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новую памятную дату — 21 ноября теперь считается Днем военной присяги. Документ опубликовали 13 июня на официальном портале правовой информации.



Учреждение новой памятной даты направлено на «воспитание» граждан «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу». Об этом говорится в сопроводительных документах к закону.

Авторы законопроекта объясняли, что дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на служб».