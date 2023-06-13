В «Теремок» позовут фермеров. Сеть инвестирует в переработку продукции фермерских хозяйств и начнет поставлять ее в собственные сети

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» намерена запустить новое направление. Как стало известно «Фонтанке», в ходе ПМЭФ-2023 компания подпишет соглашение об инвестициях свыше 2 млрд рублей в течение пяти лет в модернизацию существующего производства на Репищевой улице и запуск новой площадки.
Локация в соглашении не фигурирует. Но, по информации «Фонтанки», компания обсуждает с городскими властями несколько площадок, в том числе выделение участка в промзоне «Красносельская», где ранее Смольный анонсировал запуск кластера пищевой промышленности. Ранее землю планировали отдать финской Fazer для постройки завода по производству замороженных и свежих ХБИ, однако компания после начала СВО на Украине ушла с российского рынка.
Предполагается, что подготовку инфраструктуры промзоны «Красносельская» город возьмет на себя, это займет три года. Сейчас готовятся необходимые изменения в ППТ. Инвестору участок предоставят без торгов по программе МАИП (масштабные инвестиционные проекты) — по ставке 1 рубль за 1 метр.
Если на Репищевой «Теремок» фасует и перерабатывает продукты от внешних поставщиков для собственной сети, то на новом производстве «Теремок» будет работать с товарами от хозяйств Ленинградской области. Сейчас компания уже закупает картошку и свеклу у фермеров, но рассматривает инвестиции в модернизацию хозяйств, которые будут поставлять продукцию эксклюзивно для «Теремка». Эта продукция будет идти в собственные рестораны, а также на полки розничных сетей под маркой «Теремок», говорят собеседники издания, знакомые с проектом.
В самом «Теремке» подтвердили, что подпишут на ПМЭФ соглашение о модернизации действующего производства и строительстве нового в одном из кластеров Петербурга, но подробности пообещали раскрыть после подписания.