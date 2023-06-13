В «Теремок» позовут фермеров. Сеть инвестирует в переработку продукции фермерских хозяйств и начнет поставлять ее в собственные сети

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» намерена запустить новое направление. Как стало известно «Фонтанке», в ходе ПМЭФ-2023 компания подпишет соглашение об инвестициях свыше 2 млрд рублей в течение пяти лет в модернизацию существующего производства на Репищевой улице и запуск новой площадки.

Локация в соглашении не фигурирует. Но, по информации «Фонтанки», компания обсуждает с городскими властями несколько площадок, в том числе выделение участка в промзоне «Красносельская», где ранее Смольный анонсировал запуск кластера пищевой промышленности. Ранее землю планировали отдать финской Fazer для постройки завода по производству замороженных и свежих ХБИ, однако компания после начала СВО на Украине ушла с российского рынка.

