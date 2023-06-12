Производителю шоколада Mars и Alpen Gold объявили бойкот из-за нежелания уходить из России

Крупный производитель шоколада и кондитерских изделий Mondelez International (бренды Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Halls, Tuc и др.) столкнулся с бойкотом в скандинавских странах из-за отказа уходить с российского рынка. Как сообщает 12 июня Reuters, компания обратилась к властям Норвегии с просьбой защитить бизнес.



От работы с Mondelez отказались несколько десятков скандинавских компаний, в том числе авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и др.

