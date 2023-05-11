Все уйдут, а я останусь. Какие импортные продукты можно найти на прилавках прямо сейчас

Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Более чем год санкционной блокады заметно проредил ассортимент импортных продуктов в магазинах. Однако на полках все еще полно товаров даже из стран — самых яростных критиков России.

«Фонтанка» прошлась по крупным сетевым магазинам в центре Петербурга, внимательно вчиталась в этикетки и собрала корзину из импортных продуктов. Среди стран-экспортеров остались США, Великобритания, Польша и Германия, а самым стратегически значимым иностранным продуктом для россиян может по праву считаться кока-кола. Ее к нам везут, кажется, вообще со всего света.



Депутат Госдумы Алексей Журавлев, известный высказыванием о борделях для зоофилов в Нидерландах, на днях предложил маркировать товары, произведенные в «недружественных» странах надписью «произведено врагом России». «Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — аргументировал парламентарий РИА Новости.

«О чем это он?», — подумала «Фонтанка» и пошла по магазинам. Мы не будем называть российских импортеров, благодаря которым те или иные продукты попали на прилавок, поскольку это прямо запрещает антисанкционное законодательство, но можем указать на их производителей и их родные страны.



Бросается в глаза Пространство в магазинах спроектировано так, что одними из первых на глаза покупателю попадаются не только акционные, но и «здоровые» и диетические продукты. Среди них, как ни странно, уже доминируют товары отечественного производства, но иногда встречается кое-что импортное. Например, фруктовый джем без сахара итальянского бренда Zuegg, рисовые чипсы Rice up! из Болгарии и низкокалорийный шоколад Red. Последний производит швейцарская компания Chocolette Confectionary на своем заводе в Латвии, а уже после везет в Россию.

Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отделе молочки разве что финский Valio сменился на русифицированную «Виолу». Да и остальные сыры и колбасы у сетевого ретейлера сплошь российские, если в расчет не брать один единственный итальянский маскарпоне, сделанный на Туровском молочном комбинате в Белоруссии.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Причем доходит до смешного: на лицевой стороне упаковки ни слова по-русски, нарисован итальянский флаг, переворачиваешь упаковку — произведено в Подмосковье. И моцареллы, и пармезаны, и камамберы, веганские и не веганские — все родом из России.



Зато в отделе сладостей импортного навалом. Вот такие зефирки, например, делаются в Гватемале, что, в общем-то, не криминал, просто забавный факт.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Знаменитые ChocoPie южнокорейской компании Lotte производятся дочерним предприятием в Калужской области и на упаковке у них красуется гордое: «Официальный поставщик Московского Кремля». Сама Lotte действительно каких-то радикальных заявлений не делала, даже из России уходить не собиралась, хотя позиция Южной Кореи к России не сказать, чтобы очень дружелюбная.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот какая страна, кажется, и не думала особо прекращать зарабатывать деньги в России — так это США. Продолжает работу в стране, например, американский производитель Mondelez. Часть шоколадок и печенья на территории страны продолжает выпускать его российская «дочка», что-то по ее заказу выпускают другие российские предприятия, а также есть товары, которые импортируются. Как это печенье, произведенное на заводе в Варшаве, или этот шоколад с немецкой фабрики.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди немецких сладостей также продаются конфеты Toffifee, Merci (AUGUST STORCK KG), шоколад Schogetten (Ludwig Schokolade GmbH & Co.) и Ritter Sport (Alfred Ritter GmbH & Co. KG).

Не остались россияне и без Ferrero Rocher, правда, если раньше коробочку конфет итальянского бренда можно было подарить в дополнение к подарку, теперь она сама по себе стоит как весь подарок. Соседствуют с ней явно уступающие в известности испанские конфеты Delaviuda и французские F. Vatel.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая дорогая арахисовая паста на соответствующем стеллаже оказалась произведена в Бельгии и завезена «дочкой» Mondelez. Без скидок баночка стоит 500 рублей. Рядом есть вариант подешевле — за 400, — который, сюрприз, изготовлен в США компанией Clements Foods Company.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особняком стоят «финские» товары. Вероятно, у ретейлера, купившего сеть магазинов Prisma, сохранились контакты и договоренности с поставщиками. Петербуржцы могут побаловать себя конфетами Panda Suomi за 700 с лишним рублей, лакричными конфетами того же производителя за 400 рублей, горчицей Turun Sinappia за 400 рублей, огуречным салатом с горчицей за 430 рублей, кетчупом Felix за 840 рублей. Есть даже культовый для любителей поездок в Финляндию одним днем сыр Oltermanni. Но цена чуть ли не на порядок выше, чем в Лаппеенранте. Но где теперь та Лаппеенранта — в НАТО.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правда, надо признать, финны, по сравнению с американцами, оказались максимально серьезны в своих угрозах наказать россиян, — уже почти все их товары обрели новых владельцев. Те же мюсли Matti иностранным продуктом уже не назовешь, они производятся в России, как и кофе. Колбасы Atria перешли к «Черкизово», а компания Paulig в марте 2022 года продала свой российский бизнес индийскому частному инвестору Викасу Сои. Тогда отмечалось, что и бренд уйдет с российского рынка в течение следующих нескольких месяцев. Но спустя год, мы все еще видим его на прилавках, но конкретно этот товар сделан еще до продажи. Новый кофе производится под брендом Poetti компанией «Милфудс» (экс-«Паулиг Рус») из Тверской области. Интересно, что «оригинальный» кофе стоит 1 700 рублей, а новый — 1 900 рублей без скидки и 1 300 рублей со скидкой. Чудеса ценообразования в сетевых магазинах.



И, наконец, напитки. Вот кому санкции действительно сыграли на руку, так это производителям всевозможных газировок: кола добрая, кола любимая, кола классная и та, которую «душа просит». Вот только на полке любого уважающего себя магазина также будет присутствовать и оригинальная кока-кола, которую в России больше не делают. А откуда она будет завезена, для преданного поклонника — вопрос десятый, только разве что для депутата Госдумы, наверное, первостепенный.



Чаще всего в магазинах корреспонденту «Фонтанки» встречалась польская — в таре 0,33 и казахстанская — объемом литр и больше, реже — грузинская и азербайджанская. Самый удивительный экземпляр попался однажды в круглосуточном магазине — кола была произведена в Бельгии и импортирована на Украину, затем попала в Белоруссию и уже оттуда была завезена в Россию. Баночка пересекла четыре страны, чтобы продаваться в центре Петербурга.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом другие ушедшие бренды газировок таким спросом у ретейлеров не пользуются. Мало где встретишь настоящие Fanta и Sprite. Зато они продаются на маркетплейсах. А на прилавках магазинов нашлось местечко импортным напиткам из «дружественных» стран в основном с экзотическими вкусами: кокосовой воде из Таиланда, газировкам со вкусом граната и фейхоа из Азербайджана, кокосово-ананасовому соку из Мексики.

Все еще есть разнообразное пиво. Везут Heineken из Нидерландов, правда, по дороге оно дорожает до 200 рублей за поллитровую банку, Paulaner Münchner Hell и Turmherren Landbier Dunkel — из Германии, и что-то подсказывает, что на этих банках не просто так напечатаны корейские символы и китайские иероглифы. В продаже есть даже японское пиво Eboshi, но от Японии в нем, кажется, только иероглифы и самурай на логотипе. Варят-то в Германии и Нидерландах.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выбор закусок и снеков тоже широк, но из него исчез такой продукт, как оригинальные чипсы Pringles. Хотя кое-где остатки, возможно, и есть. Их также продают на маркетплейсах и на популярном сайте с бесплатными объявлениями — предлагают завезти из-за границы на заказ. При этом неожиданно в высоком ценовом сегменте появились чипсы Savoursmiths, которые везут из Великобритании. Их продают по 400–500 рублей за пачку.



Разглядывала этикетки Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

