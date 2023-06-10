Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ, Кадыров отправит на Украину два новых полка: новости СВО за 10 июня

Зеленский заявил, что на территории Украины идут контрнаступательные и оборонные действия Фото: V_Zelenskiy_official / T.me Поделиться Поделиться





Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идут контрнаступательные действия. Однако подробности он сообщать не стал.

— Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это всё будем ощущать, — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

В Чечне хотят отправить два новых полка в зону СВО Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформированы два новых полка из опытных бойцов. Их планируют отправить в зону СВО.

— В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО, — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что на данный момент в зоне боевых действий на Украине также находятся 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат», бойцы из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «Ахмат-1» регионального управления Росгвардии, а также спецназ «Ахмат», состоящий из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике.



Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменен из-за антивоенной позиции солиста Традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) пройдет 16 июня. На нем выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. 30 мая «Росконгрессом» был анонсирован в рамках ПМЭФ другой концерт — группы «Звери», сообщает «Фонтанка».

Анонсу концерта «Зверей» на Дворцовой площади были рады не все: так, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры и в прошлом пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в своем блоге напомнил, что «с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь (в жизни Роман Билык) публично осудил ее в соцсетях». «У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны», — отметил он.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев Политик не объявлял свой визит в столицу Украины. Он приехал вместе с министром финансов. Трюдо возложил венок к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря, посвященной павшим в конфликте с Россией, сообщает CBC. Премьер-министр планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить в Верховной Раде, передал источник Radio Canada. В своей речи он объявит о дополнительной помощи Киеву и новых санкциях против РФ.

В регионе РФ планируют создать отряды содействия обороне и безопасности В Псковской области, граничащей с Евросоюзом, в каждом муниципалитете создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.



— В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах, — сказал глава региона в видеообращении. В Госдуме одобрили законопроект, разрешающий судимым служить по контракту в мобилизацию

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту людям с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и военное время. Также документ разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).