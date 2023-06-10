Шестилетний ребёнок пострадал при обрушении трибун в цирке под Петербургом

Пять человек, в том числе девочка дошкольного возраста, получили травмы при ЧП в цирковом шатре во Всеволожском районе Ленинградской области 10 июня.



Четверо взрослых с ушибами после медосмотра на месте отказались от госпитализации, пишет 47news. В больницу Токсово скорая увезла шестилетнюю девочку.