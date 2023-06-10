Шестилетний ребёнок пострадал при обрушении трибун в цирке под Петербургом

Пять человек, в том числе девочка дошкольного возраста, получили травмы при ЧП в цирковом шатре во Всеволожском районе Ленинградской области 10 июня.
Четверо взрослых с ушибами после медосмотра на месте отказались от госпитализации, пишет 47news. В больницу Токсово скорая увезла шестилетнюю девочку.
В шесть вечера цирк-шапито «Малибу» приглашал на шоу с новой программой в посёлок Лесколово. Представления были заявлены на субботу и воскресенье. В своих соцсетях отмечали, что билеты разлетаются как горячие пирожки.
По словам присутствовавших, гостей собралось более сотни, в шатре было битком. Рассказывают, что «всё трещало ещё до начала». Один из зрителей рассказал, что часть трибун справа от входа сложилась через десять минут после начала. Высота с его слов — примерно два метра.