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    Шестилетний ребёнок пострадал при обрушении трибун в цирке под Петербургом

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    Пять человек, в том числе девочка дошкольного возраста, получили травмы при ЧП в цирковом шатре во Всеволожском районе Ленинградской области 10 июня.

    Четверо взрослых с ушибами после медосмотра на месте отказались от госпитализации, пишет 47news. В больницу Токсово скорая увезла шестилетнюю девочку.

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    В шесть вечера цирк-шапито «Малибу» приглашал на шоу с новой программой в посёлок Лесколово. Представления были заявлены на субботу и воскресенье. В своих соцсетях отмечали, что билеты разлетаются как горячие пирожки.

    По словам присутствовавших, гостей собралось более сотни, в шатре было битком. Рассказывают, что «всё трещало ещё до начала». Один из зрителей рассказал, что часть трибун справа от входа сложилась через десять минут после начала. Высота с его слов — примерно два метра.

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    Всеволожский районЛенинградская областьЦирк
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