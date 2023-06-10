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    Показываем последствия. В Ленобласти рухнула трибуна со зрителями

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    Трибуны цирка-шапито сложились в начале представления в посёлке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области 10 июня. Медики осматривают пострадавших.

    ЧП случилось в шатре цирка «Малибу» в начале седьмого вечера, пишет 47news. Там готовились давать представление, посетителей, по словам очевидца, было битком — более сотни.

    видео с сайта 47news.ru

    По его словам, как карточный домик сложилась половина трибун. «Все выбежали на улицу, пострадавших вроде не видно», — рассказал один из зрителей.

    Без пострадавших всё же не обошлось. Издание сообщает, что прибывшие на место бригады скорой осматривают нескольких человек с лёгкими травмами.

    Оперативно дозвониться до представителей «Малибу» не удалось. На вечер субботы афиши обещали воздушных гимнастов, эквилибристов, иллюзионистов и медведицу Дашу.

    На странице цирка в соцсети тем временем делятся впечатлениями: «Пришли с маленькой дочкой, сидели с самого края, и на нас все обвалилось. У дочки паника, стресс. Рядом тоже маленькие дети испуганные. Сидения перегружены, всё трещало еще до начала выступления».

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