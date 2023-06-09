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    В Москве за мошенничество осудили блогера Хизу, который хвастался знакомством с Кадыровым

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    В Москве вынесли приговор за мошенничество блогеру-миллионнику Хизри Запирову (Хизе) и его соучастникам. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    Суд установил, что Хиза, его помощник Эдуард Ломидзе и директор блогера Наталья Карапетян наживались на желающих делать ставки в букмекерских конторах. Фигуранты показывали в соцсетях свою «красивую жизнь», рекламируя систему инвестирования. Например, один из подписчиков в июне 2020 года перевел обманщикам сначала 20 тысяч рублей «первоначального депозита», а потом еще 40 тысяч «для начала инвестирования». Затем его обрадовали новостью о том, что ставки якобы сыграли и деньги приумножились до 350 тысяч — но для их вывода надо оплатить процент в 52 тысячи. Подписчик сделал и это, но не получил ни дивидендов, ни вложенных средств обратно.

    За год — по июнь 2021-го — таким же образом были обмануты еще 19 человек. Общая сумма ущерба составила 547 тысяч рублей. 27-летний Запиров и 28-летний Ломидзе получили по 4 года колонии общего режима, а 38-летняя Карапетян — 3,5 года.

    «Фонтанка» рассказывала, что Запиров был блогером-пранкером, называл себя основателем музыкального лейбла Glass Cage и гордился знакомством с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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