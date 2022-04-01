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    В Москве арестовали блогера Хизу, который хвастал знакомством с Кадыровым и предлагал делать ставки на спорт

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    Бабушкинский райсуд Москвы заключил под стражу блогера Хизри Запирова (Хизу), обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает 1 апреля пресс-служба столичных судов, под арестом он останется до 3 мая.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции / telegram
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    Накануне в ГУ МВД по Москве сообщали, что троим фигурантам дела уже избраны меры пресечения, одна обвиняемая находится в международном розыске. По версии следствия, Запиров вместе с соучастниками принимал у пользователей деньги, которые должны были поступать в букмекерские конторы, но шли они в карман ему и товарищам. Чтобы привлекать аудиторию, фигуранты якобы публиковали фейковые положительные отзывы для рекламы своей «системы инвестирования» и предлагали делать ставки на спортивные мероприятия.

    «Фонтанка» писала, что МВД объявило Запирова в розыск еще в январе. 26-летний уроженец Дагестана — блогер-миллионник, пранкер, называл себя основателем музыкального лейбла Glass Cage и гордился знакомством с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции / telegram

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    Комментарии (1)

    ShkVAl
    Какая разница: деньги украли сразу, а не через сайт ставок.
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