МВД разыскивает пранкера-миллионника, который фотографировался с Кадыровым

МВД РФ объявило в розыск блогера-миллионника Хизри Запирова по подозрению в уголовном преступлении. Информация об этом появилась 27 января в базе данных Министерства внутренних дел.



«Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК», — следует из информации, в которой не уточняется квалификация деяния.



Телеграм-каналы, впрочем, сообщают, что Запирову вменяют мошенничество. Официального подтверждения этой информации нет.



Хиза называет себя основателем музыкального лейбла Glass Cage, публикует в своем Instagram пранки, гордится знакомством с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На данный момент на блогера подписаны 7,8 млн человек.

