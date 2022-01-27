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МВД разыскивает пранкера-миллионника, который фотографировался с Кадыровым

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МВД РФ объявило в розыск блогера-миллионника Хизри Запирова по подозрению в уголовном преступлении. Информация об этом появилась 27 января в базе данных Министерства внутренних дел.

«Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК», — следует из информации, в которой не уточняется квалификация деяния.

Телеграм-каналы, впрочем, сообщают, что Запирову вменяют мошенничество. Официального подтверждения этой информации нет.

Хиза называет себя основателем музыкального лейбла Glass Cage, публикует в своем Instagram пранки, гордится знакомством с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На данный момент на блогера подписаны 7,8 млн человек.

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Комментарии (2)

ЧижПыж
Похоже на фотомонтаж. Кадыров телесами пошире будет.
И это у нас уже уголовка?
Static
Реклама блохиров, пранкеров и прочего сброда.
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