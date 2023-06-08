В Кремле поблагодарили «белорусских друзей» за помилование Софьи Сапеги

Администрация президента РФ позитивно восприняла помилование в Беларуси российской гражданки Софьи Сапеги. Об этом во время ежедневного конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Песков (цитата по РИА Новости). По его словам, подобные решения «идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений».

Гражданку России Софью Сапегу задержали в конце мая 2021 года вместе с основателем telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Во время полета над белорусской территорией, пилотам самолета поступила информация о том, что борт якобы заминирован. Инцидент позволил местным властям задержать Сапегу и Протасевича.