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    В Кремле поблагодарили «белорусских друзей» за помилование Софьи Сапеги

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    Администрация президента РФ позитивно восприняла помилование в Беларуси российской гражданки Софьи Сапеги. Об этом во время ежедневного конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Песков (цитата по РИА Новости). По его словам, подобные решения «идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений».

    Гражданку России Софью Сапегу задержали в конце мая 2021 года вместе с основателем telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Во время полета над белорусской территорией, пилотам самолета поступила информация о том, что борт якобы заминирован. Инцидент позволил местным властям задержать Сапегу и Протасевича.

    Сапега была приговорена к шести годам колонии общего режима за «умышленные действия по возбуждению социальной вражды», а также незаконный сбор и распространение данных силовиков, судей и других госслужащих Беларуси. Россиянка отбывала наказание в гомельской женской колонии. 3 мая 2023 года суд признал Протасевича виновным в организации массовых беспорядков, заговоре, однако 22 мая было объявлено о его помиловании. Накануне стало известно о помиловании и Софьи Сапеги.

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