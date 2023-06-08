Смертельная авария с грузовиками на КАД началась с неудачного перестроения

Неудачный маневр на КАД Петербурга стал фатальным для водителя грузовика. Стали известны обстоятельства смертельной аварии, которая произошла накануне в Красногвардейском районе Петербурга.
В 16:40 на 31-м километре внутреннего кольца КАД 60-летний петербуржец, управляя грузовиком КАМАЗ, при перестроении из крайней правой полосы во второй ряд по касательной столкнулся с попутным Renault под управлением 35-летнего жителя Петербурга, стало известно «Фонтанке» 8 июня. После этого КАМАЗ столкнулся с ехавшей в левом ряду Honda CR-V под управлением мужчины 45 лет, наехал на силовое ограждение и опрокинулся на встречную полосу. «Хонда» же, как сообщалось ранее, зацепила стойку со знаками и повисла на отбойнике. Момент ДТП попал на видео.
В результате аварии водитель КАМАЗа скончался на месте. Водитель «Рено» получил ушиб головы и ссадины. Также пострадала 41-летняя пассажирка «Хонды», она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадину. Обоих пострадавших госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
По факту ДТП ведется проверка.