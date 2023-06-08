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    Смертельная авария с грузовиками на КАД началась с неудачного перестроения

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    Неудачный маневр на КАД Петербурга стал фатальным для водителя грузовика. Стали известны обстоятельства смертельной аварии, которая произошла накануне в Красногвардейском районе Петербурга.

    В 16:40 на 31-м километре внутреннего кольца КАД 60-летний петербуржец, управляя грузовиком КАМАЗ, при перестроении из крайней правой полосы во второй ряд по касательной столкнулся с попутным Renault под управлением 35-летнего жителя Петербурга, стало известно «Фонтанке» 8 июня. После этого КАМАЗ столкнулся с ехавшей в левом ряду Honda CR-V под управлением мужчины 45 лет, наехал на силовое ограждение и опрокинулся на встречную полосу. «Хонда» же, как сообщалось ранее, зацепила стойку со знаками и повисла на отбойнике. Момент ДТП попал на видео.

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    В результате аварии водитель КАМАЗа скончался на месте. Водитель «Рено» получил ушиб головы и ссадины. Также пострадала 41-летняя пассажирка «Хонды», она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадину. Обоих пострадавших госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

    По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 1

    Гость08 Июн 2023 в 12:55
    Самоликвидация.
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