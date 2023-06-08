Женщину в декрете и её мужа обвинили в Петербурге в совращении школьницы

Петербурженка пришла в отдел полиции Красносельского района с заявлением на знакомую семейную пару. Она уверена, что они преждевременно рассказали и показали её дочери «прелести секса».



Заявление 43-летняя мать принесла накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 8 июня. По предварительной информации, женщина сообщила, что в середине мая этого года семейная пара — 22-летний муж и 22-летняя жена в декретном отпуске — пригласили в гости на улицу Доблести её 16-летнюю дочь. И там совершили над ней насильственные действия сексуального характера.

