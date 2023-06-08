Случай нестраховой. Почему тело актера Сергея Дрейдена почти месяц не могли привезти в Петербург

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С петербургским актером Сергеем Дрейденом попрощались на сцене БДТ 5-го июня. Скончался он в Финляндии 8 мая. Почему его тело привезли из Финляндии в Россию только на 24 день и как пришлось собирать деньги на репатриацию, «Фонтанке» рассказал сын актера.



Лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и премии «Ника» Сергей Дрейден скончался в возрасте 81 года. Среди его ролей в кино — фильмы «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского, «Маленькие трагедии» Ирины Евтеевой и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. В последние годы Дрейден играл ключевую роль в третьем спектакле цикла Андрея Могучего по Юрию Олеше — «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.



Артист умер 8 мая в финском городе Иматра. Дрейден приехал туда в конце апреля и собирался уезжать уже через несколько дней. Впереди были репетиции в БДТ — спектакли с участием актера запланировали на конец мая и начало июня. По словам старшего сына Дрейдена, Касьяна, в Иматре у Сергея Симоновича и его супруги был скромный дом. Он приезжал туда между спектаклями и съемками, чтобы отдохнуть от людей и подготовиться к роли.

«8 мая Сергею Семеновичу стало плохо. Вызвали [местную] скорую помощь, она приехала достаточно быстро, но фактически уже констатировала уход из жизни», — рассказывает «Фонтанке» Касьян Дрейден.



Медики осмотрели тело, забрали все документы, записали контактные данные и уехали. Куда именно повезли — неясно: «В течение нескольких дней, хотя обещали связаться на второй-третий день, никакой информации с той стороны не поступало о том, что происходит, можно ли его супруге возвращаться в Россию. Было сказано, что скорая или полиция свяжутся с ней по почте или по телефону».

В это же время близкие актера обратились за помощью в сервисную компанию «Ренессанс-Страхования» Class Assist. Там объяснили, что придется дождаться получения справки с указанием причины смерти. После этого сотрудники сервисной компании передадут документы в страховую и запросят средства на репатриацию.



«Прошло два-три дня, никакой информации [от скорой или полиции] не было, и мы стали по собственным каналам пытаться разыскать какие-то контакты, к кому нам обращаться. Так мы нашли финского уважаемого врача, профессора, которая согласилась помочь», — объясняет сын актера.



Оказалось, что тело будут отправлять на медицинскую экспертизу в Хельсинки. Финские врачи попросили связать их с врачом из России, которая знает историю болезни Дрейдена. В итоге, по словам Касьяна, эти данные в итоге не понадобились: «Врач, которая здесь (в России. — Прим.ред.) консультировала Сергея Симоновича, попыталась дать информацию о том, какими заболеваниями он болел, какие препараты принимал. Её очень благожелательно переадресовывали все дальше и дальше, а когда она дошла до врача, который непосредственно делал экспертизу, он ответил, что эта информация не нужна и он разберется сам. Если кому-то хочется что-то добавить — может обратиться с иском в полицию».



Справка из полиции пришла на десятый день после смерти, 17 мая. Документы в сервисную компанию близкие отправили тогда же, а вот ответ получили только через два дня. В Class Assist объяснили, что «Ренессанс-Страхование» признало этот случай нестраховым, но официальный отказ родственники могут получить только сами, напрямую у страховой.

По словам Касьяна, это оказалось непростой задачей: «Контакт со страховой [возможен] только через горячую линию. Там сидят девушки, которые ничего не могут ответить, только говорят: «Мы передадим информацию, с вами свяжутся». Понимая, что, скорее всего, и официальный ответ будет отрицательным, мы стали настраиваться на то, чтобы решать эти вопросы самостоятельно».



Вечером 23 мая на электронную почту пришел, наконец, официальный ответ от «Ренессанс-Страхования». Случай признали нестраховым из-за наличия у Сергея Дрейдена финского ВНЖ, поскольку по договору правила страхования не распространяются на территорию иностранного государства, если застрахованный является гражданином этого государства или официально зарегистрирован в установленном законом порядке.



Касьян Дрейден собирается обсудить эту ситуацию с юристами. Он отправил страховой обратное письмо: «Наличие у Дрейдена С.С. документа ВНЖ не является регистрацией по месту пребывания/жительства в соответствии с законодательством Финляндии. Личный идентификационный номер (присваивается при получении ВНЖ) необходим для обращения в официальные органы, банки и для ведения дел с работодателем. <...> В случае постоянного проживания в Финляндии требуется регистрация в системе регистрации населения Финляндии через Агентство цифровой информации и учета населения».



В этом же документе он пояснил, что Сергей Дрейден получил ВНЖ как владелец недвижимости на территории Финляндии и использовал его только для кратковременных поездок на отдых — в качестве документа для пересечения границы. Ответа на это письмо Касьян еще не получил.

Пришло время выбирать похоронную компанию. Самое бюджетное предложение было от одной из московских фирм, но она не давала никаких гарантий по сроку репатриации и не называла конечную сумму, ссылаясь на возможные дополнительные расходы.

Как наиболее понятный вариант семья выбрала финскую компанию, которая обещала доставить тело до 4–6 июня. С учетом всех расходов это обошлось примерно в семь тысяч евро, еще около 200 тысяч рублей понадобится на необходимые процедуры в России. Часть из этой суммы покрыли пожертвования, сбор которых организовал младший сын артиста, Николай. «Мы очень благодарны. Безусловно, все деньги — около 800 тысяч рублей — будут потрачены на увековечивание памяти артиста в той или иной форме», — добавил Касьян.



Часть бюрократических процедур облегчили консульство и Минкульт. В том числе они оказали помощь с апостилем — это ускорило процесс репатриации. 1 июня тело Сергея Дрейдена привезли в Россию.

На сайтах частных компаний, которые занимаются репатриацией тел, для перевозки по маршруту Финляндия-Россия часто указаны совсем другие сроки: от нескольких дней. На практике же, как рассказали Касьяну Дрейдену в финском похоронном агентстве, машину с телом могут продержать восемь и более часов только на границе. Родных актера сразу предупредили, что дешевле и проще будет провести кремацию в Финляндии, а в Россию перевозить уже прах. Семья сделала выбор в сторону более сложного решения, хоть и опасалась, что после такой задержки гроб на прощании открыть уже будет нельзя.



«Здесь очень много людей хотели бы попрощаться, БДТ хотел сделать гражданскую панихиду, но это затягивается настолько, что, даже если привезти тело, всем понятно, что гроб не откроешь. Смысл тогда какой?» — так «Фонтанке» описали позицию и опасения семьи актера в тот момент, когда решение еще не было принято.



В итоге прощание с Сергеем Дрейденом прошло 5 июня на главной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Гроб был открыт. Среди тех, кто поднялся на сцену, были бывший художественный руководитель БДТ Андрей Могучий и режиссер Александр Сокуров. Несколькими днями раньше здесь прошел кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», в котором Дрейден сыграл роль Ивана Ильича Туба, одну из главных в этом спектакле. Больше спектакль показывать не будут: права на показ у проекта «Театр HD» закончились.



После кремации прах Сергея Дрейдена захоронят на Шуваловском кладбище. Касьян говорит, что хотел бы увековечить память отца: «Как говорили [на прощании] очень известные люди, Сергей Симонович был одним из лиц Санкт-Петербурга. Предложили в городе поставить велосипед с корзинкой, где сидит собачка. Сергей Симонович до последних дней катался на велосипеде по Иматре и очень любил собак, они всегда у него были. Последняя умерла совсем незадолго до его ухода. Собирались с супругой новую заводить. Но вот, не случилось».

