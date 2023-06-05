В БДТ простились с Сергеем Дрейденом. Среди пришедших были Могучий, Сокуров и Мигицко

С актером Сергеем Дрейденом, которого не стало 8 мая, простились 5 июня на главной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Сказать слова почтения и благодарности за его высокие творческие и человеческие качества вышел Андрей Могучий, бывший художественный руководитель театра и режиссер постановки «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель», в которой одну из главных ролей играл Дрейден.

Видеозаписью именно этого спектакля зритель простился с легендарным петербургским актером, игравшим также в фильмах «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского и многих других выдающихся картинах.

