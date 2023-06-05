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    В БДТ простились с Сергеем Дрейденом. Среди пришедших были Могучий, Сокуров и Мигицко

    3 комментария

    С актером Сергеем Дрейденом, которого не стало 8 мая, простились 5 июня на главной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Сказать слова почтения и благодарности за его высокие творческие и человеческие качества вышел Андрей Могучий, бывший художественный руководитель театра и режиссер постановки «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель», в которой одну из главных ролей играл Дрейден.

    Видеозаписью именно этого спектакля зритель простился с легендарным петербургским актером, игравшим также в фильмах «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского и многих других выдающихся картинах.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Александр Сокуров (российская премьера его фильма «Сказка» прошла на днях в «Севкабель Порту» на фестивале «Пример интонации») также был среди тех, кто пришел проститься. На сцену поднимались Сергей Мигицко, Николай Буров и другие известные люди театра и кино.

    После кремации прах Сергея Дрейдена будет предан земле на Шуваловском кладбище.

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    Сергей Дрейден ушел из мира, находясь в Финляндии. Похороны задержались, потому что в Россию провезти его тело оказалось не так просто, родственники столкнулись с тем, что случай признали нестраховым. Проблема решалась при участии российских дипломатов, на родину тело актера было ввезено только 1 июня.

    8 июня в киноцентре «Ленфильм» пройдет кинопоказ записи спектакля БДТ «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» памяти Сергея Дрейдена. Этот показ станет последним: в администрации проекта «Театр HD» предупредили об окончании у них прав на показы записи этого спектакля.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость05 Июн 2023 в 17:26
    Только что вернулась с панихиды по великому актеру. Многие годы любимому. Заветный артист.
    Светлая память и время воздаст должное!
    +0−0
    Абрикосов05 Июн 2023 в 16:49
    при всем уважении... НО блин Мигицко уж мог бы что ни будь соответствующее надеть, а не в кроссовках на прощание прийти...
    +0−1
    jokir05 Июн 2023 в 16:18
    Земля - пухом!
    +2−0
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