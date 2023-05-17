В БДТ состоится кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в память артиста Сергея Дрейдена

2 июня на Основной сцене БДТ пройдет кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Одну из ключевых ролей Ивана Ильича Туба в этом спектакле играл Сергей Дрейден. Его памяти и посвящен показ — после смерти артиста 8 мая этот спектакль будет снят с репертуара театра.
Сергей Дрейден был приглашенным актером труппы БДТ и играл в третьем спектакле цикла Андрея Могучего по Юрию Олеше — «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Артист должен был выйти на сцену 31 мая.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» это театральное действие, вдохновленное текстом Юрия Олеши и представляющее собой путешествие в пространство памяти, соприкосновения вымысла и реальности. Время сталинских репрессий в нём соприкасается с фантасмагорическими снами и фантазиями. Подробнее о спектакле читайте в материале «Фонтанки».
Спектакль продолжает театральный сериал-блокбастер Андрея Могучего «Три толстяка». Предыдущие части сериала — «Эпизод 1. Восстание» и «Эпизод 2. Железное сердце».
Показ пройдет на Основной сцене БДТ 2 июня в 19.00.
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Полина Никитина