Тело актера Сергея Дрейдена не могут ввезти в Россию уже 12 дней

Родные петербургского актера Сергея Дрейдена уже 12 дней не могут вывезти его тело в Россию из Финляндии. Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, страховая компания «Ренессанс» признала случай нестраховым, но официального отказа родственникам пока не предоставила.

«Семья очень хотела бы его привезти сюда. Здесь очень много людей хотели бы попрощаться, БДТ хотел сделать гражданскую панихиду, но это затягивается настолько, что, даже если привезти тело, всем понятно, что гроб не откроешь. Смысл тогда какой?» — рассказал собеседник «Фонтанки».