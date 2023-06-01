Тело актера Сергея Дрейдена перевезли из Финляндии в Россию. Прощание будет в БДТ

Сын актера театра и кино Сергея Дрейдена рассказал «Фонтанке», что машина с телом его отца 1 июня пересекла финско-российскую границу и скоро прибудет в Петербург, в Больницу Петра Великого.
«Мы сегодня встречаем — и дальше все, как планировали с театром: на 5 июня назначено прощание», — сказал он, выразив благодарность за помощь консульскому отделу посольства России в Финляндии.
«Благодаря нашим дипломатам, удалось очень сильно сократить сроки», — отметил Касьян Дрейден.
Напомним, в БДТ накануне сообщили, что прощание с Сергеем Дрейденом пройдет 5 июня на основной сцене театра с 11:00 до 13:00 в зрительном зале. Отпевание планируется на 14:00 в Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала).
Также 2 июня на Основной сцене пройдет кинопоказ спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», посвященный памяти артиста. Сергей Дрейден играл в этой постановке одну из главных ролей. После его ухода спектакль играть не будут.
Напомним, о смерти Сергея Дрейдена стало известно 8 мая — ему был 81 год. Актер умер в Финляндии, куда приехал на несколько дней. Его тело долгое время не могли вывезти в Россию, о чем писала «Фонтанка». Страховая компания «Ренессанс» признала случай нестраховым.