Тело актера Сергея Дрейдена перевезли из Финляндии в Россию. Прощание будет в БДТ

Сын актера театра и кино Сергея Дрейдена рассказал «Фонтанке», что машина с телом его отца 1 июня пересекла финско-российскую границу и скоро прибудет в Петербург, в Больницу Петра Великого.



«Мы сегодня встречаем — и дальше все, как планировали с театром: на 5 июня назначено прощание», — сказал он, выразив благодарность за помощь консульскому отделу посольства России в Финляндии.



«Благодаря нашим дипломатам, удалось очень сильно сократить сроки», — отметил Касьян Дрейден.



Напомним, в БДТ накануне сообщили, что прощание с Сергеем Дрейденом пройдет 5 июня на основной сцене театра с 11:00 до 13:00 в зрительном зале. Отпевание планируется на 14:00 в Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала).