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    Театры

    Тело актера Сергея Дрейдена перевезли из Финляндии в Россию. Прощание будет в БДТ

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    8 комментариев

    Сын актера театра и кино Сергея Дрейдена рассказал «Фонтанке», что машина с телом его отца 1 июня пересекла финско-российскую границу и скоро прибудет в Петербург, в Больницу Петра Великого.

    «Мы сегодня встречаем — и дальше все, как планировали с театром: на 5 июня назначено прощание», — сказал он, выразив благодарность за помощь консульскому отделу посольства России в Финляндии.

    «Благодаря нашим дипломатам, удалось очень сильно сократить сроки», — отметил Касьян Дрейден.

    Напомним, в БДТ накануне сообщили, что прощание с Сергеем Дрейденом пройдет 5 июня на основной сцене театра с 11:00 до 13:00 в зрительном зале. Отпевание планируется на 14:00 в Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала).

    Также 2 июня на Основной сцене пройдет кинопоказ спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», посвященный памяти артиста. Сергей Дрейден играл в этой постановке одну из главных ролей. После его ухода спектакль играть не будут.

    Напомним, о смерти Сергея Дрейдена стало известно 8 мая — ему был 81 год. Актер умер в Финляндии, куда приехал на несколько дней. Его тело долгое время не могли вывезти в Россию, о чем писала «Фонтанка». Страховая компания «Ренессанс» признала случай нестраховым.

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    Комментарии 8

    мухомор01 Июн 2023 в 14:56
    "куда приехал на несколько дней"
    интересно каким образом. с туристическими визами в Финляндию не пускают.
    Значит либо работая виза одной из стран ЕС или например испанская виза IT кочевника. Может у него финское ВНЖ было. А что если вообще паспорт Финляндии... или вообще Израиля.
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 14:51
    Сергею Симоновичу вечная память.
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 14:50
    У Варшавского вокзала находится храм ВОСКРЕСЕНИЯ Христова... но, понятно, легче скопипастить у БДТ (там, кстати исправили, молодцы), чем голову включить... Ах, это ж Фонтанка, вопросов нет
    +0−0
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