Незаменимых нет. Что происходит со стройматериалами после года под санкциями

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Цены на строительные материалы стали снижаться после взрывного роста в прошлом году, но не по всем категориям. Так что с учетом инфляции этот откат назад даже не везде заметен. Застройщики, которым из-за нестабильности пришлось менять сроки работ, предложили на время зафиксировать цены на особенно востребованные материалы — чтобы иметь возможность хоть что-то планировать. Как менялся рынок стройматериалов в течение года санкций, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».





Закономерные процессы Конъюнктура рынка всегда определяла динамику цен на материалы. Как отметили в холдинге Setl Group, дорожают в первую очередь те из них, спрос на которые значительно превышает предложение рынка. — На биржевой товар, предназначенный в том числе и на экспорт, безусловно, влияют текущие котировки, — уточнил директор по строительству Setl Group Виталий Ершов. — И сейчас, ввиду падения входного порога на рынок, появляются новые (и отечественные, и зарубежные) производители и поставщики, готовые входить и конкурировать со старожилами таких поставок. При этом в холдинге (ещё даже до пандемии коронавирусной инфекции) была начата и на постоянной основе ведется работа по взаимодействию с новыми поставщиками и производителями на предмет использования новых материалов.



— Мы как заказчики постоянно мониторим цены и активно участвуем в проектных решениях по оптимизации, — говорит Ксения Киселева, руководитель департамента тендеров и закупок холдинга AAG. — Рост цен все равно планомерно идет, потому что на это влияет множество факторов: и логистика, и курс, так как много материалов из Китая. Рост не такой, как в прошлом году, и кое-что даже дешевеет, например пиломатериалы и всё, что с ними связано, так как экспорт приостановился и теперь работает на внутренний рынок.



На рынке стройматериалов действительно прекратился взрывной рост цен, но продолжается постепенный, медленный. Лилия Телепова, руководитель отдела кост-анализа GloraX, привела данные ежеквартального анализа цен, который она проводит в том числе и по импортным материалам. Их цена, к слову, сейчас растет в пределах изменения курса валюты.



— Судя по моему анализу, с конца декабря 2022 года по 19 мая 2023-го самое большое подорожание показала арматура — на 36% за полгода. Металлоконструкции — примерно на 4–5%, — пояснила эксперт. — Цена на бетон даже откатилась: это связано с добавлением противоморозных добавок в зимний период, а сейчас мы перешли на «летний» вариант — он дешевле примерно на 7%. Кроме цен на пиломатериалы снизилась, как ни странно, и стоимость кровельной изоляции — почти на 1,5%. А вот песок и сыпучие материалы немного подорожали — на 2–3%. Помимо фактора сезонности и курса валют, на ценообразование российских материалов влияют сроки поставок. Мы, например, недавно подавали заявку на получение ряда позиций летом, а у поставщика очередь на производстве расписана до конца года. Пришлось искать другого.



— Формально можно говорить об удешевлении некоторых позиций разве что за счет их замены, — отмечает Василий Тимофеев, генеральный директор петербургской строительной компании Сity Solutions. — Например, переход с импортного вентиляционного оборудования на местные сборочные производства сделал его дешевле. Вместо немецкого фасадного камня, который сейчас несколько боязно покупать, мы закупаем другой — формально он не хуже, а еще и дешевле. Второй фактор, который сильно повлиял на цены, — дефицит. Например, на какие-нибудь системы противопожарной защиты очереди сейчас просто огромные — их не купить, приходится ждать либо переплачивать. То есть говорить лучше не об удешевлении, а об изменении структуры потребления. Но в целом всё растет в цене, да и сократившееся предложение на рынке тоже не увеличивает оптимизма.



— К росту себестоимости строительства нужно относиться спокойно, если он в допустимых пределах — в районе 10%, — добавил Алексей Булдин, директор по строительству СК «ЛенРусСтрой». — Те же 30% удорожания за 2022 год, которые мы видели по нашим объектам, только отчасти продиктованы ростом стоимости материалов — ведь часть из них даже где-то откатилась в цене. Показательный пример — металлопрокат. Рынки Европы и Америки потребляли огромное количество нашего металлопроката, а когда эти рынки закрылись, всё осело на складах у наших поставщиков и пошло на внутренний рынок. Затоваривание вызвало экономически обоснованный спад цены за среднюю тонну с 68 тысяч примерно до 48 тысяч рублей. Но сейчас цена подскочила до 55–58 тысяч. Я ожидал падения еще одной составляющей — дизельного топлива, но тут ситуация явно подтверждает, что наши нефтепродукты, несмотря на санкции, на внешнем рынке никуда не деваются — просто найдены другие способы реализации. Топливо как росло, так и растет. Арматура при определенных условиях на внешнем рынке существенно обвалилась, потом снова подтянулась. Всё просто — цена на стройматериалы не может падать, если есть инфляция, а в нашем квазикапиталистическом обществе последняя должна присутствовать.





Найти, заменить, достать По словам Василия Тимофеева, одной из главных проблем стало увеличение сроков закупок и поставок: на всё стало требоваться больше времени.

— Например, поставщики противопожарных систем, к которым мы привыкли, ушли с рынка, и потребовалось время, чтобы определить, что и по какой цене мы берем, съездить посмотреть на объекты и так далее. То же самое с лифтами — да, есть хорошие китайские или турецкие, но они нигде в России до этого не стояли, так что нужно ездить еще дальше, смотреть, изучать. Появилась куча издержек, которые сильно сдвинули сроки закупок в более раннюю сторону. С новыми поставщиками нужно заново выстраивать отношения. Пришлось пересмотреть некоторые решения: например, в части слаботочных систем — в сторону более доступной элементной базы. Ситуация такова, что провести конкурс и отправить заявку на слаботочные компоненты пришлось на полгода раньше. То есть сейчас у нас две основные проблемы — сроки и отсутствие конкуренции, что автоматически повышает цену.



— Теперь просто заранее нужно говорить поставщикам о необходимости. Если раньше за три месяца определяли стоимость работ и их список, то теперь всё готовим раньше, — добавила Ксения Киселева. — Этот год показал профессионализм наших поставщиков — они быстро всё меняли, подбирали аналоги, договаривались с контрагентами. Что касается востребованности, то сейчас все выходят на фасадные работы, так что сезонно высокий спрос на утеплители для фасадов. Арматура тоже подвержена ежегодному сезонному повышению цен, а сейчас как раз сезон монолитных работ. Но если планируешь и бронируешь заранее, то всё получишь к необходимому времени. Но всё равно дороже — за счет более длинной логистической цепочки. Тем не менее, если год назад все хватались за голову, то теперь можно рассказать о расширении внутреннего и внешнего рынка — в первую очередь, в сторону Азии.



— GloraX работает в классах «комфорт», который сейчас полностью обеспечен российскими материалами и комплектующими, и «бизнес», — говорит Лилия Телепова. — Сейчас все процессы проходят быстрее, чем год назад. Логистические цепочки наладились, и мы уже знаем, сколько времени потребуется на закупку и поставку тех или иных позиций. Если позаботиться заранее, то всё можно получить в срок.

— При достаточно хорошо поставленном планировании поставок и разборчивом техническом задании для производителя, при условии проведения годовых тендерных процедур и фиксации цены на конкретный период — мы не ощущаем повышенный спрос на какие-либо материалы, — добавил Виталий Ершов. — В процессе строительства получаем определенный продукт, поэтому говорить, что внешние факторы повлияли на потребность заказать чего-то больше, чем предусмотрено проектом, — некорректно. Безусловно, как в любом процессе, присутствовали локальные сбои, но это больше человеческий фактор: когда на этапе зарождения проблемы есть возможность её обсудить и не допустить — информация о такой проблеме замалчивается или игнорируется. В любом случае все сбои отрабатываются с нашими партнерами индивидуально.





Эхо санкций В классе «комфорт» все потребности закрыты отечественными производителями, но на большинство производств, расположенных на территории России, некоторое сырье продолжают поставлять из-за границы: например, химические смеси для красок — продолжила Лилия Телепова.

— Если что-то подобное выясняется на этапе закупок, мы оперативно решаем вопрос с поставщиками, — говорит эксперт.

— Конкурсные процедуры на закупки мы сдвинули раньше по срокам, чтобы познакомиться с новым ассортиментом, выбрать нужное под уровень и требования наших клиентов, поговорить с новыми службами эксплуатации, посмотреть своими глазами, — добавил Василий Тимофеев. — Это потребовало времени и принесло определенные неудобства. Но не переставать же строить дома из-за того, что нет финских лифтов и немецкого камня? Значит, тратим по два месяца на объезд, выбираем образцы, смотрим, где они установлены. Мы закрыли все нужные позиции, а наши ген- и субподрядчики также активно подключись к этому процессу — объединили компетенции всех участников процесса, включая этап эксплуатации. По сути, пришлось перестроить технологическую базу. Раньше все было просто: лифты берем там, камень здесь, автоматику вот здесь. А теперь мы имеем дело с продуктом, которого не знаем. Взять фасадный камень: в каких городах он используется? Как ведет себя в схожем климате, как выдерживает цикл замораживания-размораживания? Все это нужно изучить при переходе на новый материал.



— Мы весь этот год плотно общались с профильными подрядчиками, анализировали рынок и закрыли все наши потребности, сохранив качество, — рассказала Ксения Киселева. — Было много технических нюансов и интересных проектных решений, но продумывать все надо сильно заранее. Еще до стадии фундамента мы уже должны понимать, что получим и что будем использовать. Да, было сложно из-за логистики, и проектировщиками пришлось многое рассчитывать, но я приятно поражена тем, как все это слаженно было отработано. Год назад казалось, что для такого оптимизма нет оснований, но теперь есть. Если лифтовое оборудование было финским Kone, то сейчас это Корея и высокотехнологичный Китай, Турция. Очень много наших производителей тоже начали переоборудовать производства: например, сейчас полностью отечественный полипропилен и радиаторы. Да, наши не могут делать округлый визуально радиатор, но прямоугольные конвекторы — спокойно. Также на рынке уже полностью наши трубы, наше стекло, хоть высокотехнологичные узлы учета пока, в основном, китайские.



— Ситуация в строительной отрасли действительно стабилизировалась: застройщики наладили связи с новыми поставщиками, положение дел в целом значительно лучше, чем год назад, — говорит Лилия Телепова. — Сложившаяся ситуация дала хороший стимул для развития и появления новых решений. Так, наши проектировщики стали отрабатывать различные узлы вентиляции и отопления, предлагать несколько вариантов, чтобы найти то, что можно сделать силами российского производителя без ухудшения качества. И в некоторых случаях мы очень довольны результатом. Если раньше в классах «бизнес» и «премиум» на фасадах применяли импортные отделочные материалы, то теперь нашли достойных производителей у нас и среди дружественных стран. Отмечу, что с лифтами мы тоже провели большую работу. Сегодня рассматриваем греческих производителей, которые предлагают достойные варианты — они установлены уже на некоторых объектах у коллег.



Василий Тимофеев отметил еще один пласт, который успешно заменяется, — это вентиляционное оборудование, причем комплектные вентмашины.

— На одном нежилом объекте нам потребовалось поставить очень специфическое вентоборудование — по размерам, габаритам, конфигурации, расположению глушителей, — рассказал он. — И мы — на удивление — получили целую россыпь предложений от отечественных сборочных производств, посетили их и могли выбирать. Это направление заметно шагнуло вперед. Мы покупали чешский бренд Remak, но его стало тяжело и дорого возить, и мы нашли ему замену со всеми нюансами.

В целом картину по имортозамещению в холдинге Setl Group Виталий Ершов оценил положительно. Не до конца решены вопросы разве что с оборудованием для насосных станций и клинкерным кирпичом. Отечественные и зарубежные поставщики, которые уже предложили материалы, на данный момент проходят проверку. Специалисты холдинга ездят на производства, анализируют обстановку досконально: возможности производства, сырьевые поставки и тому подобное — вплоть до сервисной составляющей.





Квадратный метр Все строящиеся проекты сейчас реализуются в несколько стесненных условиях. Так или иначе повышение цен на стройматериалы коснется и конечного потребителя, говорит Василий Тимофеев.



— Стоимость квадратного метра находится не в прямой линейной зависимости от цены строительных и отделочных материалов, но есть зависимость от класса жилья и качественных характеристик конкретного ЖК, объемов использования подорожавших позиций, фактора сезонности, — добавила Лилия Телепова.

— У нас есть таблица соотношения работ и материалов, влияющих на себестоимость. Где-то это соотношение 50 на 50% — например, в монолите и кирпичных работах, — а в отделке 50–60% приходится на материалы и 40% на работы, — привела пример Ксения Киселева. — В окнах и витражах стоимость материалов доходит до 70%. Есть виды, где увеличение стоимости материалов заметно влияет на стоимость «квадрата». Если здание небольшое, но насыщенное окнами и витражами, с большим процентом фасадного покрытия, здесь «квадрат» подорожает побольше, в зависимости от соотношения материалов, работ и конструктива. Большое здание с объемным монолитным каркасом, но где не так много остекления, покажет удорожание поменьше. То же касается и количества лифтов на определенную площадь, и так далее.



— Когда в 2017 году мы начинали свой проект «Новое Горелово», на уровне генподрядчика себестоимость квадратного метра начиналась от 45 тысяч рублей, а в 2023 году благополучно «приехала» к 70 тысячам, — рассказал Алексей Булдин. — Достаток народа за этим не подтягивается — население не может позволить себе оплатить этот рост. Но в нашем случае рост себестоимости строительства больше продиктован даже не материалами, а изменением подходов государства к жилью. Например, раньше можно было обустраивать изолированное инвалидное место за противопожарной дверью на первом этаже, этого было достаточно. Теперь эта норма распространена на все количество этажей, — то есть нужно пересмотреть планировки, выделить это место на каждом этаже, поставить двери, провести системы вентиляции. Только это дает прирост в 1000 рублей к цене квадратного метра.



Еще один пример — сплошное пластиковое остекление, к которому все уже привыкли. Но в ковидные времена оконный пластик начал дорожать, хотя делают его у нас. И если еще недавно пластиковый профиль никак не дотягивал до алюминия по цене, то теперь алюминиевый выходит дешевле.



— Как мне объяснили, оказывается, гранулы, которые засыпают в экструдер при изготовлении профиля для пластиковых рам, — это отходы от нефтеперерабатывающего производства, которое выпускает в том числе и авиационное топливо. Мы сейчас стали мало летать — мало топлива. Следовательно, мало отходов, выросла цена, — пояснил Булдин. — Так или иначе, окна — это еще плюс 2000 рублей на квадратный метр. Мне кажется, стоимость строительства могла бы быть меньше, если бы чиновники, формирующие нормативно-правовую базу, исходили из нормативов необходимости и достаточности.



— Законы макро- и микроэкономики работают в любых условиях, — отметил Виталий Ершов. — Поэтому стоимость квартиры почти всегда в первую очередь опирается на спрос на жилье, при этом снизу «подпирается» себестоимостью. При этом существенное подорожание определенных материалов может не повлиять на стоимость конечного продукта из-за того, что их структурная составляющая в готовом здании крайне мала. У нас есть ключевая задача — выполнять принятые на себя обязательства. Мы вышли на те объемы строительства, которыми можем понятно и корректно управлять. Поэтому развитие идёт планомерно и не предполагается резких скачков или провалов.



(Не) дело государства Вопрос временной фиксации цен на некоторые стройматериалы поднимается не первый раз. Застройщики выходили с таким предложением еще во времена бешеного роста цен на арматуру.



— Если речь идёт о стабильном росте, который не превышает уровень инфляции, это нормально: фиксировать стоимость нет смысла, рынок сам все регулирует, — считает Лилия Телепова. Основная задача государства, по ее словам, — обеспечить стабильность и поддержать отечественного производителя.

— Мы в прошлом году встречались со многими поставщиками инженерии, фасадных материалов, лифтов, и у них были большие опасения из-за оборудования, — говорит она. — Нужно либо полностью собирать его своими силами, либо закупать импортное, чтобы организовать собственное производство. Создание своего завода с нуля или перестройка существующего производства займет годы. Если на этот период времени производителей поддержит государство, это станет огромным плюсом. И поддержка эта должна быть не разовой, а системной.



— Чтобы рынок сам себя регулировал, его нужно защитить от внешних факторов, — добавил Василий Тимофеев. — Создание вертикальных производственных объединений национального продукта должно защитить внутренний рынок от нестабильности цены. Фиксация же цен на несколько лет непременно вызовет дефицит или сокращение инвестиций. В краткосрочной перспективе государство, конечно, должно предпринимать шаги, чтобы сдерживать скачки цен, а в долгосрочной — создавать инфраструктуру для этого, стимулируя отрасли, которые зависят от внешней конъюнктуры. То есть нужно снижать эту зависимость — и за счет этого создавать стабильность.

— Государство настроилось на импортозамещение гораздо раньше 2022 года. Открылось уже много новых производств — я слышу это от наших поставщиков, — говорит Ксения Киселева. — Но вот оборудование у нас все еще импортное, компоненты везут из-за границы — и это тоже проблема, которая влияет на себестоимость материалов. Подрядчики говорят, что запчасти сейчас обходятся дороже самого оборудования. Поэтому государству надо акцентировать внимание на этом, позволяя разрабатывать оборудование внутри страны. Россия может со временем наладить производство всех компонентов, да и внутренняя логистика гораздо проще. В итоге это сократит нашу зависимость от внешних факторов.



Как уточнил Виталий Ершов, заградительные меры со стороны государства могут в краткосрочной перспективе прекратить рост. Но в долгосрочной перспективе это может останавливать развитие производств, снижение вложений и, как следствие, дефицит производства — а значит, и повышение стоимости материала, вероятность «ухода в тень» рынка таких материалов.

— Нужно исходить из того, что влияет на повышение стоимости того или иного материала, — говорит эксперт. — Если это локальное желание определённых производителей или поставщиков получать сверхприбыль, то такие желания необходимо купировать. Если повышение цены — результат влияния внешних факторов, нужно проводить ряд мер по минимизации такого влияния и созданию среды для развития внутренних мощностей, способных такое влияние свести на нет. Если это сезонные колебания, повышения, определяющие развитие производств и прочие естественные процессы на рынке, то вмешательство нецелесообразно





Надежда на спокойствие Лилия Телепова подчеркнула, что сложившаяся ситуация в прошлом году стимулировала много компаний заявить о себе. До этого рынок был полностью укомплектован, отмечалась высокая конкуренция, и начать новое производство было объективно рискованно, все ниши были заняты. Но сейчас многие освободились — и это хороший шанс.

— В целом, динамика цен на рынке никогда не была стабильна, скорее, они скачкообразны, — подытожила эксперт. — Стоимость квадратного метра на графике с 1991 года выглядит как сердечный пульс. Поэтому при условии общей относительно стабильной обстановке в стране в этом году, скорее всего, будет спокойный рост цен. Ведь скачок мы уже пережили.



— Хотелось бы и не сильного роста цен, и не сильного падения, — добавила Ксения Киселева, — ведь и то и другое — это кризисы и перестроения. Надеюсь, рост будет незначительным, но в целом не рискую давать прогноз на этот год, помня прошлый. А он научил нас жить максимально в моменте и так же решать все вопросы.

