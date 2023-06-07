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    В Херсонской области после наводнения эвакуировали более 4 тысяч человек

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    Из районов Херсонской области, которых коснулось наводнение, эвакуировали более 4 тысяч человек. Об этом 7 июня заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

    В наличии есть около полусотни пунктов для приема эвакуированных на 3 тысячи мест, написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, есть еще и пять с половиной тысяч мест резерва.

    «Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы», — заявил Сальдо.

    Наводнение произошло после частичного разрушения Каховской ГЭС — через повреждённую плотину хлынул Днепр. Тяжелее всего, как сообщали власти региона, пришлось городу Алешки — его почти полностью затопило. В Новокаховском городском округе Херсонской области ввели режим ЧС.

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    Херсонская областьЭвакуацияКаховская ГЭС
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