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    Российские автодилеры просят ускорить выпуск электронных ПТС китайских машин

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    Ассоциация «Российские автодилеры» попросила Минпромторг ускорить выпуск электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) для новых импортируемых автомобилей, 7 июня сообщают Ведомости.

    Сейчас выпуск ЭПТС занимает более месяца. Это создает проблемы для дистрибьюторов, которые не могут передать автомобили дилерам в оговоренные сроки, а также для дилеров, которые не могут отдать купленные клиентами автомобили.

    Как ранее писала «Фонтанка», основная проблема заключается в том, что ЭПТС не активируется после таможенной очистки ввезенного автомобиля. Для активации паспорта необходимо, чтобы Федеральная таможенная служба зафиксировала оплату ввозной пошлины и утилизационного сбора. Однако активация задерживается на стадии подтверждения внесения утилизационного сбора.

    В основном задержки в оформлении приходятся на популярные китайские марки машин: Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed.

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