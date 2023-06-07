Российские автодилеры просят ускорить выпуск электронных ПТС китайских машин

Ассоциация «Российские автодилеры» попросила Минпромторг ускорить выпуск электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) для новых импортируемых автомобилей, 7 июня сообщают Ведомости.



Сейчас выпуск ЭПТС занимает более месяца. Это создает проблемы для дистрибьюторов, которые не могут передать автомобили дилерам в оговоренные сроки, а также для дилеров, которые не могут отдать купленные клиентами автомобили.

Как ранее писала «Фонтанка», основная проблема заключается в том, что ЭПТС не активируется после таможенной очистки ввезенного автомобиля. Для активации паспорта необходимо, чтобы Федеральная таможенная служба зафиксировала оплату ввозной пошлины и утилизационного сбора. Однако активация задерживается на стадии подтверждения внесения утилизационного сбора.