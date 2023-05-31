Машины есть, но мы их вам не отдадим. Почему в петербургских салонах «зависли» сотни авто

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





О том, что в Петербурге «встали» продажи новых машин, рассказали читатели «Фонтанки». По их словам, у дилеров с начала мая копятся автомобили, которые они не могут выдать клиентам из-за отсутствия документов. «Физически он в салоне, а оформить и забрать не могу. Начал проверять, обзвонил несколько дилеров разных марок — и все жалуются», — сообщил читатель «Фонтанки» Никита, который не может забрать забронированный автомобиль.



По словам петербуржцев, проблемы возникают по импортным машинам — в частности, по популярным китайским маркам Changan, Haval, Chery, Omoda, Exceed. Сами сотрудники салонов ссылаются на то, что подвед Минпромторга ФГУП «НАМИ» задерживает выдачу ПТС, без которого нельзя передать машину покупателю, рассказали клиенты «Максимума», «Автополя», «Мега Авто», «Автостиля», «Форсажа» других дилеров.



В пресс-службе ФГУП «НАМИ» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Но сами участники рынка подтвердили наличие проблемы, хотя и разошлись в оценке ее источника.



В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ситуация связана скорее с параллельным импортом, при котором необходимо получать сертификаты от НАМИ. «Дилеры подтвердили, что есть единичные случаи задержки оформления для автомобилей новых для России брендов или моделей, но проблема разрешится в ближайшее время», — прокомментировали в пресс-службе.

Сами дилеры оценивают положение куда более критично. «Это серьезная проблема, которая нам мешает. У нас на складе сотни машин, которые мы оплатили и которые не можем клиенту отдать, потому что отсутствует ПТС», — говорит совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков.



Задержки начались примерно полгода назад — после перехода на электронные ПТС. «Пока были бумажные ПТС, такой проблемы не было», — комментирует Сергей Моренков. Массовой проблема стала два месяца назад. «Больше половины машин без ПТС приходят», — говорит он.

В основном это касается китайских брендов, поскольку на них приходится основная доля импорта — Chery, Omoda, Changan. «В таможне есть узкие места, из-за которых машина приходит, растамаживается, ее отдают без ПТС, а потом он доносится», — отмечает предприниматель.



По неофициальным данным, ФТС предлагает платить за сверхурочную работу. «Поскольку китайцы отказываются платить, ПТС и нет», — отмечает Сергей Моренков. Другая возможная причина задержки выдачи — проблемы с устройствами ГЛОНАСС, которыми должны быть оборудованы автомобили. «То ли не хватает этих приборов, то ли они должны определенную регистрацию пройти», — добавляет он.



В итоге страдают и импортеры, и клиенты, и дилеры. «У нас вложены деньги, мы платим банкам проценты. Клиент, как правило, платит небольшой аванс, машина стоит и ждет ПТС. Этот срок может длиться месяц или два», — объясняет он. По словам предпринимателя, автодилеры уже обратились в РОАД с просьбой направить обращение в правительство по этому вопросу.



В «Максимуме» задержка выдачи ПТС коснулась 25% машин, рассказал исполнительный директор Михаил Жуков. Часть их них были заказаны клиентами, часть дилер в продажу не выводил.

По его словам, ситуацию спровоцировали сложности на таможне. Так, в середине апреля в течение двух дней таможенные операции в РФ были парализованы из-за сбоя в функционировании единой информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В ФТС пояснили, что причина сбоя — в кибератаке «на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля». «Таможня стояла три дня, пропали какие-то данные, и те машины, которые в этот момент были в процессе ввоза и таможенного оформления, теперь сталкиваются с задержками в выдаче ПТС», — говорит Михаил Жуков.



«Это коснулось и параллельного импорта, который дилеры сами растамаживают, но и часть дистрибьюторов говорят, что их машины тоже попали», — отмечает исполнительный директор «Максимума». Клиенты заметили задержку китайских машин, поскольку на рынке их большинство.

Представители ФТС на прошлой неделе уже встречались с автодилерами, рассказывает топ-менеджер. «Таможня честно сказала, что проблема с выпуском ПТС возникла потому, что они не могут разнести уплату утилизационного сбора или еще каких-то таможенных платежей по машинам, но сокращают задержку ударными темпами и к концу мая расчистят хвост», — отмечает Михаил Жуков.



«Максимум» за последние три дня получил большое количество ПТС. «Закроем май, будет не выдано 20–25 машин, которые выдали бы в мае», — говорит он. В течение нескольких недель вопрос полностью решится, надеется топ-менеджер.



«Объем завозимых из Китая машин вырос и задержка по получению ПТС конечно же присутствует», — комментирует Александр Шапринский, директор по развитию компании «Прагматика» (Changan, Kaiyi, Geely). Однако, по его мнению, проблема чаще возникает у тех, кто работает с параллельным импортом. Но у «Прагматики» подвисших авто единицы и клиентам приходится ждать не более недели.



По данным «Автостата», в апреле 2023 года петербургские дилеры продали 3938 машин.Самыми популярными марками стали Lada — было зарегистрировано 746 новых автомобилей, Haval — 524, Chery — 484, Geely — 471, Exeed — 314.

По итогам марта 70,8% автомобилей, импортированных в Россию, прибыли из Китая. На втором месте Казахстан (12,6%), на третьем — Беларусь (3,8%).

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

