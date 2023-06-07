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    В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Им занимается военное следствие

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    За сутки сотрудники полиции нашли предполагаемого обидчика девятиклассницы в Кронштадте.

    21-летнего жителя Петербурга задержали 5 июня около половины десятого утра у дома 20 по проспекту Ленина, стало известно «Фонтанке» 7 июня. По версии следствия именно он 4 июня около одиннадцати вечера завел в лес в районе Кронштадтского шоссе 14-летнюю девочку и изнасиловал её. Заявление она написала в тот же вечер.

    По данным «Фонтанки», уголовное дело по двум статьям — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера — возбуждено военно-следственным отделом СК.

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