В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Им занимается военное следствие

За сутки сотрудники полиции нашли предполагаемого обидчика девятиклассницы в Кронштадте.



21-летнего жителя Петербурга задержали 5 июня около половины десятого утра у дома 20 по проспекту Ленина, стало известно «Фонтанке» 7 июня. По версии следствия именно он 4 июня около одиннадцати вечера завел в лес в районе Кронштадтского шоссе 14-летнюю девочку и изнасиловал её. Заявление она написала в тот же вечер.



По данным «Фонтанки», уголовное дело по двум статьям — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера — возбуждено военно-следственным отделом СК.

