Есть раненый. Ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Курской области

В ночь на среду, 7 июня, на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области ВСУ сбросили два взрывных устройства. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Сейчас в селах Попово-Лежачи и Теткино нет электричества. Во время восстановительных работ осколочные ранения получил один из рабочих.

«Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении Старовойта.

На месте работает группа разминирования, затем ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов региона.