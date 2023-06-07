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    На севере Петербурга ищут седан, который сбил ребенка и уехал. Мальчик умер в больнице

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    Десятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый в Выборгском районе Петербурга, когда его сбила «Лада». Ребенка успели довезти только до больницы.

    Авария произошла накануне около половины одиннадцатого вечера у дома 11 по Выборгскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. По предварительной информации, черный ВАЗ-2115 ехал от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского и сбил четвероклассника. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и на зеленый. Автомобиль с места ДТП скрылся.

    Пострадавшего скорая увезла в больницу Святого Георгия в крайне тяжелом состоянии. Спасти его врачи не смогли — школьник скончался от полученных травм.

    Розыск водителя и автомобиля ведет ГИБДД района.

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