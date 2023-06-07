На севере Петербурга ищут седан, который сбил ребенка и уехал. Мальчик умер в больнице

Десятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый в Выборгском районе Петербурга, когда его сбила «Лада». Ребенка успели довезти только до больницы.



Авария произошла накануне около половины одиннадцатого вечера у дома 11 по Выборгскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. По предварительной информации, черный ВАЗ-2115 ехал от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского и сбил четвероклассника. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и на зеленый. Автомобиль с места ДТП скрылся.

