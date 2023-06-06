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    Послу Бельгии заявили протест после «фактов применения оружия бельгийского производства» под Белгородом

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    Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД РФ и заявили ему решительный протест в связи с «фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками при вылазках в Белгородской области», сообщает 6 июня ТАСС. Речь о событиях 22 мая.

    В дипломатическом ведомстве России отметили, что РФ призвала «Брюссель не закрывать глаза на…свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население», — цитирует агентство сообщение Министерства иностранных дел.

    Напомним, 22 мая украинская ДРГ напала на Грайворонский район Белгородской области. Ранения получили несколько гражданских лиц, жилые и административные здания подверглись минометному и артиллерийскому обстрелу.

    Позже газета The Washington Post сообщила, что при атаках с территории Украины на Белгородскую область использовалось вооружение, предоставленное США, Польшей, Бельгией и Чехией.

    После этого военное ведомство и спецслужбы Бельгии начали расследование, чтобы определить, что именно произошло.

    «Европейское оружие доставляется на Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

    «Киев не использует оружие, поставленное странами Запада, на территории России», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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