Послу Бельгии заявили протест после «фактов применения оружия бельгийского производства» под Белгородом

Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД РФ и заявили ему решительный протест в связи с «фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками при вылазках в Белгородской области», сообщает 6 июня ТАСС. Речь о событиях 22 мая.



В дипломатическом ведомстве России отметили, что РФ призвала «Брюссель не закрывать глаза на…свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население», — цитирует агентство сообщение Министерства иностранных дел.

