Премьер-министр Бельгии: Спецслужбы проведут расследование о применении нашего оружия в Белгородской области

Украина может использовать предоставленное Бельгией оружие только для обороны, ведомства проведут расследование. Об этом 5 июня сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

«Европейское оружие доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — сказал де Кроо.

Бельгийский премьер-министр добавил, что военное ведомство и спецслужбы Бельгии начали расследование, чтобы определить, что именно произошло. Возможные последствия расследования он пока отказался комментировать.