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    Премьер-министр Бельгии: Спецслужбы проведут расследование о применении нашего оружия в Белгородской области

    4 комментария

    Украина может использовать предоставленное Бельгией оружие только для обороны, ведомства проведут расследование. Об этом 5 июня сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

    «Европейское оружие доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — сказал де Кроо.

    Бельгийский премьер-министр добавил, что военное ведомство и спецслужбы Бельгии начали расследование, чтобы определить, что именно произошло. Возможные последствия расследования он пока отказался комментировать.

    Накануне газета The Washington Post сообщила, что при атаках с территории Украины на Белгородскую область использовалось вооружение, предоставленное США, Польшей, Бельгией и Чехией.

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    БельгияКонфликт на УкраинеОружие

    Комментарии 4

    Гость05 Июн 2023 в 13:04
    кто-то слезно умоляет приехать военных экспертов НАТО в Белгородскую область и они нехотя согласились?
    +0−0
    SovietPofigist05 Июн 2023 в 13:00
    Все открестились от этой аферы зеленского, даже поляки. Боятся ответки и это правильно!
    +1−0
    Гость #205 Июн 2023 в 12:56
    у них оперативно всё
    +0−0
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