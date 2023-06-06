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    Смертельное ДТП под Выборгом, где пострадали трое детей, стало уголовным делом

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    Стали известны подробности тяжелого ДТП, которое произошло вечером 5 июня в Выборгском районе Ленобласти. В аварии погибли два человека, и еще четверо получили травмы, в том числе трое детей.

    В 18:02 на 43-м километре автодороги Выборг — Светогорск 50-летний местный житель на автомобиле Сhevrolet Niva по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Opel Mokka под управлением 48-летней женщины, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Оба водителя от полученных травм скончались на месте. В «Опеле» также пострадали четверо пассажиров: 13-летний и двое 14-летних подростков и 38-летняя женщина. Младшего госпитализировали в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней тяжести.

    По факту ДТП 6 июня возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оба водителя в 2023 году за нарушения ПДД не привлекались ни разу.

    Фото: Прокуратура Ленобласти

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