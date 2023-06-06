Смертельное ДТП под Выборгом, где пострадали трое детей, стало уголовным делом

Стали известны подробности тяжелого ДТП, которое произошло вечером 5 июня в Выборгском районе Ленобласти. В аварии погибли два человека, и еще четверо получили травмы, в том числе трое детей.

В 18:02 на 43-м километре автодороги Выборг — Светогорск 50-летний местный житель на автомобиле Сhevrolet Niva по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Opel Mokka под управлением 48-летней женщины, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Оба водителя от полученных травм скончались на месте. В «Опеле» также пострадали четверо пассажиров: 13-летний и двое 14-летних подростков и 38-летняя женщина. Младшего госпитализировали в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней тяжести.