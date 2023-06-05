Двое человек погибли в лобовой аварии на «Скандинавии». Трое детей в больнице

В Выборгском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и «Опель Мокка». По предварительным данным, погибли двое человек, пострадали четверо, включая троих подростков.
Авария произошла у поселка Лесогорский около семи вечера 5 июня, сообщает 47news. У обеих машин искорежены кузова. На кадрах с места ДТП видно, как «Опель» подскакивает на металлическом барьере и оказывается на тротуаре.
По данным издания, погибшие — водители машин. Последствия аварии ликвидировали сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти.