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    Двое человек погибли в лобовой аварии на «Скандинавии». Трое детей в больнице

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    В Выборгском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и «Опель Мокка». По предварительным данным, погибли двое человек, пострадали четверо, включая троих подростков.

    Авария произошла у поселка Лесогорский около семи вечера 5 июня, сообщает 47news. У обеих машин искорежены кузова. На кадрах с места ДТП видно, как «Опель» подскакивает на металлическом барьере и оказывается на тротуаре.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По данным издания, погибшие — водители машин. Последствия аварии ликвидировали сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти.

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