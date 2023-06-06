Черешня, клубника, малина. Как выбрать свежие ягоды и сохранить их надолго

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В магазинах и на рынках Петербурга уже появились сезонные черешня и клубника. А скоро поспеют смородина, крыжовник, черника, малина из нашего и соседних регионов. Но как выбрать на прилавке те ягоды, которые точно не испортятся уже вечером? И что с ними делать дальше, чтобы они сохранялись свежими несколько дней? Рассказываем вместе с коллегами из Marie Claire.

Как найти в магазине самые свежие ягоды Есть небольшая хитрость — недавно ей поделилась блогер Мередит в TikTok. Просто переверните коробку с ягодами и посмотрите, прилипнут ли они к впитывающей прокладке на дне корзинки. Если да, значит, плоды уже начали разлагаться — следовательно, вам следует выбрать другую коробку и провернуть с ней тот же трюк.

Сколько могут храниться ягоды — и в каких условиях Сроки хранения даже у одного вида могут быть разными из-за разного состава оболочки. Если она очень тонкая, срок хранения не превышает одного дня. Именно поэтому некоторых ягод мы в продаже не видим.

Косточковым — к ним относятся сливы, персики, абрикосы, алыча, мушмула, кизил, вишня, черешня и другие — необходимо организовать хранение при температуре 0–1 °С и относительной влажности 85–95% при умеренном воздухообмене. С этим справляется нижняя полка в холодильнике (не в морозилке!). О том, какая температура в этом месте и есть ли там все условия, можно узнать у продавца холодильника, из инструкции к бытовому прибору или с помощью специального градусника.

Если полка подходит, на ней можно сохранить в первоначальном виде смородину — до недели, крыжовник — до двух недель, малину и землянику до трех суток, некоторые косточковые — до 1 месяца.



И еще: вода взаимодействует с кожицей плодов и ягод, поэтому прямой контакт с ней уменьшает срок хранения, разрушая целостность оболочек. Если вы не планируете съедать ягоды прямо сейчас, храните их в холодильнике немытыми. И не насыпью в пакетах, а, например, в крытых стаканах высотой чуть ниже ящика. Это необходимо, чтобы максимально избежать соприкосновений ягод друг с другом. Как продлить срок жизни ягод на пару дней Существует отличный способ подарить молодость и свежесть черешне, клубнике, ежевике и малине.

Вам понадобятся:

белый уксус;

вода;

большая миска;

дуршлаг или салатница.

Влейте в большую миску полстакана белого уксуса и два с половиной стакана воды. Положите в жидкость ягоды и дайте им постоять так несколько минут. Затем достаньте плоды и тщательно высушите их в дуршлаге — для ускорения процесса можете подложить под ягоды бумажные полотенца. Будьте аккуратны, чтобы не раздавить десерт!



Уксусная кислота в белом уксусе действует как дезинфицирующее средство и убивает бактерии и споры плесени на фруктах и ягодах. Обязательно убедитесь, что вы полностью высушили плоды — избыток влаги может привести к тому, что они быстрее заплесневеют.



После проделанного трюка храните клубнику, ежевику, малину или черешню в холодильнике поверх бумажного полотенца, а еще постарайтесь дать плодам простор, чтобы они не сминались. Это должно увеличить срок хранения на пару дней. Как сохранить ягоды дольше Если ваша цель — получать удовольствие от ягод и плодов и в несезонное время, то надо прибегнуть к консервированию. Речь не только про варенье и компоты, но и про любой способ сохранения продукции на длительный срок - и не важно, с сахаром или без. Консервировать ягоды и плоды можно и без добавок — с помощью сушки и замораживания. Это позволит сохранить в них почти 90% всех полезных веществ.



Для сушки подойдут духовка или специальная сушильная камера (они продаются и для дома). А замораживать лучше всего в аппарате шоковой заморозки. Если его нет под рукой, подойдет и обычная морозилка, хоть она и менее эффективна. Как правильно замораживать ягоды Замораживайте плоды и ягоды в разгар сезона, сразу после сбора или покупки. Так вы сохраните в них максимальный набор питательных веществ.

Для заморозки ягоды и плоды необходимо помыть. Удобнее всего это делать с помощью специальной душевой насадки: в ней струя не бьет, а щадяще распределяет воду по поверхности ягод.

На степень сохранения питательных веществ влияет скорость заморозки. Так что если у вас нет специального аппарата, подойдет морозильная камера с температурой хранения от –18 °С. Для замораживания лучше всего использовать тару небольшого объема — чтобы при разморозке вы смогли съесть всю ягоду за раз.

И как правильно размораживать Если вы планируете сварить компот или добавить ягоды в чай, то размораживать их не нужно.



А вот если хотите съесть — размораживайте без взаимодействия с окружающей средой, переставив в нижнюю полку холодильника, не открывая емкость, в которой замораживали. Так у ягод не будет контакта с разрушающими микроорганизмами, и потери полезных веществ будут минимальными.

Еще несколько слов о хранении ягод и фруктов можно найти тут.