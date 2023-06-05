Толчок под встречку, попытки проскочить. ГИБДД показала, как калечатся дети на дорогах Ленобласти

ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО

За пять месяцев 2023 года в Ломоносовском районе Ленобласти произошло 11 ДТП с участием детей. Это на 10 случаев больше, чем годом ранее. Районная ГИБДД показала видео нескольких таких происшествий, в том числе случаи, когда неосторожный толчок от приятеля на дороге закончится тяжелыми травмами.

Всего с января по май на дорогах Ломоносовского района пострадали 11 несовершеннолетних и один погиб, рассказали 5 июня в пресс-службе районного отдела ГИБДД. За тот же период прошлого года был лишь один пострадавший. В основном в этом году доставалось детям-пассажирам, но травмы получали и юные пешеходы, и водители. На записях видно, как дети попадают под машины, бегая по проезжей части или пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. На одной подросток на мотоцикле или мопеде врезается в бок выехавшему на перекресток автомобилю.

Еще один случай, попавший на видео, наглядно демонстрирует, что игры и драки на дороге могут стоить в лучшем случае здоровья. В конце мая на дороге Гостилицы — Гора Колокольня двое 11-летних школьников ехали на велосипедах по проезжей части. Один толкнул другого, и тот, не удержав равновесие, выехал на встречную полосу, угодив под колеса автомобиля. Мальчик получил тяжелые травмы, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.