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    Толчок под встречку, попытки проскочить. ГИБДД показала, как калечатся дети на дорогах Ленобласти

    1 комментарий

    ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО

    За пять месяцев 2023 года в Ломоносовском районе Ленобласти произошло 11 ДТП с участием детей. Это на 10 случаев больше, чем годом ранее. Районная ГИБДД показала видео нескольких таких происшествий, в том числе случаи, когда неосторожный толчок от приятеля на дороге закончится тяжелыми травмами.

    Всего с января по май на дорогах Ломоносовского района пострадали 11 несовершеннолетних и один погиб, рассказали 5 июня в пресс-службе районного отдела ГИБДД. За тот же период прошлого года был лишь один пострадавший. В основном в этом году доставалось детям-пассажирам, но травмы получали и юные пешеходы, и водители. На записях видно, как дети попадают под машины, бегая по проезжей части или пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. На одной подросток на мотоцикле или мопеде врезается в бок выехавшему на перекресток автомобилю.

    Еще один случай, попавший на видео, наглядно демонстрирует, что игры и драки на дороге могут стоить в лучшем случае здоровья. В конце мая на дороге Гостилицы — Гора Колокольня двое 11-летних школьников ехали на велосипедах по проезжей части. Один толкнул другого, и тот, не удержав равновесие, выехал на встречную полосу, угодив под колеса автомобиля. Мальчик получил тяжелые травмы, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

    В связи с ростом ДТП с участием детей ГИБДД Ломоносовского района проводит усиленные мероприятия по пресечению нарушений, связанных с перевозкой детей, непропуском пешеходов, а также при переходе дороги, добавляют в ведомстве. Водителей и родителей с наступлением школьных каникул просят быть максимально внимательными на дорогах и учить детей ПДД, в том числе личным примером их соблюдения.

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    Комментарии 1

    Виталий Петров05 Июн 2023 в 19:24
    М-да…
    Музыка в видео… канечн….
    Еще бы поставили из Бумера песню
    +0−0
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