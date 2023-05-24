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    Двое школьников катались на велосипедах в Ленобласти, и один толкнул другого под машину

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    Юный велосипедист серьезно пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 23 мая. Под колеса автомобиля его отправил ровесник. Полиция усмотрела в этом покушение.

    Инцидент произошел в 14:05 вторника на 2-м километре дороги Гостилицы — Гора Колокольня, вне населенного пункта, стало известно «Фонтанке» 24 мая. Двое 11-летних школьников ехали на велосипедах по проезжей части. Четвероклассник толкнул рукой следовавшего рядом пятиклассника, и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 35-летней преподавательницы одного из петербургских интернатов.

    В результате ДТП пятиклассник получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и переломы ног и таза. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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