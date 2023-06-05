В Ленобласти годовалый ребенок умер из-за моркови. Задержана бабушка

Причиной трагедии с маленьким ребенком в Лодейном Поле стала неправильно нарезанная морковь. Сотрудники правоохранительных органов задержали бабушку. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает издание 47news.
В субботу, 3 июня, врачи районной больницы констатировали смерть годовалого ребенка, доставленного к ним 40 минут назад. Медиков в Лодейное Поле вызвала своему внуку 42-летняя местная жительница. Как пишет 47news, женщина дала ребенку кусок моркови, которым мальчик подавился.
Полицейские доставили женщину в районный отдел СК Ленобласти. Там в ночь на 4 июня возбудили уголовное дело по первой части 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По этой статье может грозить наказание — до двух лет лишения свобод.
«Семью быстро изучили: мать, отец, подозреваемая — абсолютно социальны. Виновницу случившегося отпустили под подписку о невыезде», — сказано в публикации 47news.