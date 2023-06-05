Вплотную к отбойнику сносит машину и людей. Прокуратура показала видео смертельного ДТП на КАД, виновник которого идёт под суд

Водителя, устроившего в январе смертельное ДТП на КАД, ждёт суд. Об этом сообщает 5 июня прокуратура Ленинградской области и показывает момент аварии.
ДТП произошло ночью 15 января. «Фонтанка» писала о нём, это было на 20-м километре внешнего кольца, перед развязкой с Выборгским шоссе (это территория не Петербурга, а Ленобласти). 60-летний петербуржец на Suzuki Grand Vitara наехал на двух пешеходов, граждан Узбекистана 20 и 22 лет, и на стоящую Daewoo Nexia. По данным следствия, водитель двигался на скорости
Зампрокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело направлено во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу.
«По результатам изучения материалов, поступивших из следственного органа, совокупность собранных по делу доказательств признана заместителем прокурора достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — отмечается в сообщении.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. По статистике в стоящую машину на КАД врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.