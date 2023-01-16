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    Смертельная авария с пешеходом на КАД стала уголовным делом. Suzuki сбила двоих

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    Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении водителя «Сузуки», который наехал на пешехода и автомобиль на КАД ночью 15 января. Авария унесла жизнь одного человека, и еще четверо получили травмы.

    ДТП случилось около 1:50 на 20-м километре внешнего кольца КАД. Как стало известно «Фонтанке» 16 января, 60-летний петербуржец на автомобиле Suzuki Grand Vitara наехал на двух пешеходов, граждан Узбекистана 20 и 22 лет, а затем на стоявший автомобиль Daewoo Nexia. Оба пешехода ранее ехали в «Дэу»: младший был за рулем, а старший являлся пассажиром. Сама «Нексия» принадлежит водителю.

    В результате аварии старший из попавших под колеса «Сузуки» пешеходов от полученных травм скончался на месте. Водителя «Дэу» госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троих его пассажиров в возрасте от 23 до 25 лет — в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По результатам доследственной проверки в отношении водителя «Сузуки» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В 2022 году мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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