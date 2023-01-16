Смертельная авария с пешеходом на КАД стала уголовным делом. Suzuki сбила двоих

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении водителя «Сузуки», который наехал на пешехода и автомобиль на КАД ночью 15 января. Авария унесла жизнь одного человека, и еще четверо получили травмы.



ДТП случилось около 1:50 на 20-м километре внешнего кольца КАД. Как стало известно «Фонтанке» 16 января, 60-летний петербуржец на автомобиле Suzuki Grand Vitara наехал на двух пешеходов, граждан Узбекистана 20 и 22 лет, а затем на стоявший автомобиль Daewoo Nexia. Оба пешехода ранее ехали в «Дэу»: младший был за рулем, а старший являлся пассажиром. Сама «Нексия» принадлежит водителю.