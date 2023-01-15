На КАД «Сузуки» устроил жёсткую аварию. Пешеход погиб, четверо в больнице

Четыре человека пострадали и один погиб в результате ночной аварии на петербургской кольцевой автодороге. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, сообщили в региональном ГУ МВД 15 января.



Авария произошла незадолго до двух часов ночи на 20-м километре. По информации ведомства, ехавший в сторону Выборгского шоссе Suzuki Vitara сбил 22-летнего пешехода, а потом столкнулся со стоявшей Daewoo Nexia.



Молодой человек скончался до приезда медиков. 20-летний водитель Daewoo госпитализирован с тяжёлыми травмами. Трое его пассажиров в возрасте 23 – 25 лет попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

