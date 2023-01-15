    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -3

    5 м/с, южн

    749мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    На КАД «Сузуки» устроил жёсткую аварию. Пешеход погиб, четверо в больнице

    384
    обсудить

    Четыре человека пострадали и один погиб в результате ночной аварии на петербургской кольцевой автодороге. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, сообщили в региональном ГУ МВД 15 января.

    Авария произошла незадолго до двух часов ночи на 20-м километре. По информации ведомства, ехавший в сторону Выборгского шоссе Suzuki Vitara сбил 22-летнего пешехода, а потом столкнулся со стоявшей Daewoo Nexia.

    Молодой человек скончался до приезда медиков. 20-летний водитель Daewoo госпитализирован с тяжёлыми травмами. Трое его пассажиров в возрасте 23 – 25 лет попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    За рулём Suzuki сидел 60-летний мужчина. Судя по сообщению полиции, для него ДТП обошлось без серьёзных травм.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close