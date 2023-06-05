    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.88eur87.1

    Боевые действия

    Минобороны РФ: ВСУ начали «крупномасштабное наступление» на южнодонецком направлении

    4929
    12 комментариев

    Украинские военные с утра 4 июня начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом ночью 5 июня сообщает Минобороны РФ.

    По данным ведомства, в операции было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Их задачей был прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. Однако своих целей «противник не добился, успеха не имел». В МО добавили, что потери ВСУ «составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина».

    Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали о попытке диверсантов прорваться в Белгородскую область. По информации министерства, боевики пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В МО заверили, что «по противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел». А за несколько часов до этого к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились вооруженные люди, представившиеся «Русским добровольческим корпусом». Подробнее читайте здесь.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 02:04
    Отличные новости, нет слов, СВО по плану идёт, шлемазлы??
    +1−0
    Свободу Лёхе!05 Июн 2023 в 02:03
    Кому это всё надо?
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 01:43
    Опять поварёшкам всю ночь предстоит активно работать... 🥱
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close