Минобороны РФ: ВСУ начали «крупномасштабное наступление» на южнодонецком направлении

Украинские военные с утра 4 июня начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом ночью
По данным ведомства, в операции было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Их задачей был прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. Однако своих целей «противник не добился, успеха не имел». В МО добавили, что потери ВСУ «составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина».
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали о попытке диверсантов прорваться в Белгородскую область. По информации министерства, боевики пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В МО заверили, что «по противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел». А за несколько часов до этого к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились вооруженные люди, представившиеся «Русским добровольческим корпусом». Подробнее читайте здесь.