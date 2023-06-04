Гладков заявил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ, и назначил боевикам встречу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом он сообщил 4 июня в своем телеграм-канале.



Ранее в Сети появилось видео, на котором вооруженные люди, которые называют себя бойцами «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины), заявили, что находятся «недалеко от Новой Таволжанки». Вместе с ними в кадре были люди, которых назвали пленными. Человек, представившийся «командиром», предложил Гладкову обменять военнопленных на «пару минут общения» с губернатором в сельском храме без оружия. Сделать это нужно было до 17:00.

