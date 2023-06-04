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    Гладков заявил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ, и назначил боевикам встречу

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    57 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом он сообщил 4 июня в своем телеграм-канале.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором вооруженные люди, которые называют себя бойцами «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины), заявили, что находятся «недалеко от Новой Таволжанки». Вместе с ними в кадре были люди, которых назвали пленными. Человек, представившийся «командиром», предложил Гладкову обменять военнопленных на «пару минут общения» с губернатором в сельском храме без оружия. Сделать это нужно было до 17:00.

    Далее вступил в дело Евгений Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» записал собственное обращение и заявил, что если никто не приедет в обозначенное место за пленными, то он готов прислать за ними «одного из своих высокопоставленных заместителей». Сам Пригожин был готов прийти лично, если на место приедет Владимир Зеленский.

    Гладков опубликовал свое видео в 16:54. «Идет бой с ДРГ в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что все они будут уничтожены», — сказал он. Губернатор предположил, что пленные уже могут быть убиты. «Но если они живые, с 17 до 18 часов, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность», — заключил он.

    В марте ФСБ заявила, что «Русский добровольческий корпус» участвовал в нападении на села в Брянской области. Организатором был назван Денис Капустин, которого объявили в розыск. Брали они на себя ответственность и за недавний рейд в Белгородскую область 22 мая, когда в регионе был объявлен режим КТО.

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    Комментарии 57

    BobCat204 Июн 2023 в 19:15
    Хоть я и отрицательно отношусь к Пригожину, но он очень верно прокомментировал этот ответ губернатора. Ну я и не ожидал иного развития ситуации: отказаться нельзя, поехать страшно.
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 19:14
    Гойда, братцы, гойда!!!
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 18:57
    Гладков Тоже в когорте поцреотов которые горлопанят не из окопа а на камеру ?)
    +1−0
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