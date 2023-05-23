«Заблокированы и уничтожены». В Минобороны РФ рассказали о боях с диверсантами в Белгородской области

О блокировке и уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Грайворонском районе Белгородской области сообщило Минобороны 23 мая. В военном ведомстве назвали события минувшего понедельника «террористическим актом против мирного населения, к которым Киев перешел после поражения в Артемовске (Бахмуте)».



Из сообщения Минобороны следует, что после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района, на территорию России вторглось подразделение украинского националистического формирования.

