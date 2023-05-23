«Заблокированы и уничтожены». В Минобороны РФ рассказали о боях с диверсантами в Белгородской области

О блокировке и уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Грайворонском районе Белгородской области сообщило Минобороны 23 мая. В военном ведомстве назвали события минувшего понедельника «террористическим актом против мирного населения, к которым Киев перешел после поражения в Артемовске (Бахмуте)».
Из сообщения Минобороны следует, что после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района, на территорию России вторглось подразделение украинского националистического формирования.
ДРГ была заблокирована и уничтожена в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа. В Минобороны отчитались об уничтожении 70 диверсантов, четырех бронированных машин и пяти пикапов.
Остатки ДРГ отброшены на территорию Украины, добавили в военном ведомстве.
С 22 мая в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается. Возбуждено уголовное дело по статьям 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ — «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», сообщил СКР. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.