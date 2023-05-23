В Белгородской области жители девяти населенных пунктов «фактически отселены»

В Белгородской области «фактически отселены» жители города Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино, сообщает в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.



С 22 мая в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается, говорится в сообщении.



Напомним, после нападения украинской ДРГ на населенные пункты Белгородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил СК РФ. Подробнее о том, что такое режим контртеррористической операции, читайте в наших карточках.

