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    Боевые действия

    «Противник рассеян и отошел». Минобороны РФ подтвердило попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область

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    36 комментариев

    Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщили 4 июня в Минобороны РФ.

    В ведомстве рассказали, что диверсионно-разведывательную группу обнаружили подразделения прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ.

    «По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — заявили в МО.

    Около пяти вечера губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. До этого к нему обратились вооруженные люди, которые представились бойцами «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины). Они заявили, что находятся «недалеко от Новой Таволжанки» и предложили губернатору вернуть находящихся у них пленных, но взамен тот должен прийти с ними на встречу в сельском храме. Гладков назначил им встречу у пункта пропуска «Шебекино».

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    Комментарии 36

    Гость04 Июн 2023 в 19:29
    Уже 19.30. Что с пленными? Гладков- были переговоры и что с пленными? Своих не бросаем или это не те свои? Светлоликий в угол забился?
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 19:29
    интересно, что на днях в Белгородской обл отменили режим КТО и снова вводить не планируют (наверное, всё хорошо).
    +1−0
    AndrewBarsik04 Июн 2023 в 19:27
    Если хотите избежать когнитивного диссонанса, сохранить психическое здоровье, имущество и свободу, не верьте ни одному слову тех, кто находится на так называемой государственной службе. За последние три года я не видел ни одного госслужащего, который говорил бы правду. Даже, если их спросить "который час?", они солгут. Похоже их так запрограммировали.
    +2−0
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