«Противник рассеян и отошел». Минобороны РФ подтвердило попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область

Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщили 4 июня в Минобороны РФ.



В ведомстве рассказали, что диверсионно-разведывательную группу обнаружили подразделения прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ.



«По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — заявили в МО.



Около пяти вечера губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. До этого к нему обратились вооруженные люди, которые представились бойцами «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины). Они заявили, что находятся «недалеко от Новой Таволжанки» и предложили губернатору вернуть находящихся у них пленных, но взамен тот должен прийти с ними на встречу в сельском храме. Гладков назначил им встречу у пункта пропуска «Шебекино».