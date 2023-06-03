Автоюрист объяснил, понесет ли ответственность виновник аварии на Софийской

Водитель грузового «Ивеко» после ДТП на Софийской прошел освидетельствования. В момент аварии он был трезв. Задержанный в рамках 91 статьи УПК на 48 часов сам говорит: утром 3 июня у грузовика отказали тормоза.



«Фонтанка» попросила автоюриста прокомментировать не конкретно сегодняшнее ДТП, а подобные случаи в правовой практике в принципе. Александр Мельцев объяснил, что для таких ситуаций есть критерий доказанности: если одна из сторон заявляет, что причиной аварии могла послужить техническая неисправность той или иной системы автомобиля, то назначается экспертная техническая экспертиза и проводится диагностика транспортного средства.

