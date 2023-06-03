Автоюрист объяснил, понесет ли ответственность виновник аварии на Софийской

Водитель грузового «Ивеко» после ДТП на Софийской прошел освидетельствования. В момент аварии он был трезв. Задержанный в рамках 91 статьи УПК на 48 часов сам говорит: утром 3 июня у грузовика отказали тормоза.
«Фонтанка» попросила автоюриста прокомментировать не конкретно сегодняшнее ДТП, а подобные случаи в правовой практике в принципе. Александр Мельцев объяснил, что для таких ситуаций есть критерий доказанности: если одна из сторон заявляет, что причиной аварии могла послужить техническая неисправность той или иной системы автомобиля, то назначается экспертная техническая экспертиза и проводится диагностика транспортного средства.
«Если будет установлено, что причиной ДТП послужила неисправность той или иной системы автомобиля — рулевого управления, тормозной системы, — которое водитель не могут обнаружить в процессе движения, то в этой ситуации не будет вины водителя», — подчеркнул он. Даже если в результате аварии погибли или получили травмы люди.
Однако если какие-то признаки указывали на технические неисправности автомобиля, о чем водитель знал, но продолжил движение или возобновил его, то в этом случае он нарушил правила не дорожного движения, а эксплуатации транспортных средств. За это, как объяснил автоюрист, он может понести административную или уголовную ответственность.
ДТП произошло в девятом часу утра 3 июня. Водитель «Ивеко» протаранил попутный «Опель», выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин.