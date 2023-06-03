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    Водитель грузовика, таранившего машины на Софийской, прошел освидетельствования

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    2 комментария

    Водитель «Ивеко», которого следствие считает виновным в массовой аварии на Софийской улице, прошел все необходимые освидетельствования.

    Как стало известно «Фонтанке» вечером 3 июня, ничего запрещенного в крови мужчины не обнаружили — в момент аварии он был трезв.

    По нашим данным, задержанный также подтверждает слова очевидцев о том, что у грузовика отказали тормоза. В данный момент он задержан на основании 91-й статьи УПК на 48 часов.

    Напомним, ДТП произошло в девятом часу утра 3 июня. Водитель «Ивеко» сначала протаранил попутный «Опель», затем выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин. «Фонтанка» показывала момент ДТП и тормозной путь грузового автомобиля.

    По факту аварии возбуждено уголовное дело. Часть пострадавших в ДТП находятся в стационаре. Среди них — дети.

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    Комментарии 2

    Гость03 Июн 2023 в 20:51
    Какие там на фиг тормоза?
    С какой скоростью он ехал да ещё и гружёный?
    Тут и парашют не спас бы.
    +0−0
    своих не бросаем03 Июн 2023 в 20:42
    чьё авто? на кого арбайтен водитель?
    +0−0
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