Водитель грузовика, таранившего машины на Софийской, прошел освидетельствования

Водитель «Ивеко», которого следствие считает виновным в массовой аварии на Софийской улице, прошел все необходимые освидетельствования.



Как стало известно «Фонтанке» вечером 3 июня, ничего запрещенного в крови мужчины не обнаружили — в момент аварии он был трезв.



По нашим данным, задержанный также подтверждает слова очевидцев о том, что у грузовика отказали тормоза. В данный момент он задержан на основании 91-й статьи УПК на 48 часов.



Напомним, ДТП произошло в девятом часу утра 3 июня. Водитель «Ивеко» сначала протаранил попутный «Опель», затем выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин. «Фонтанка» показывала момент ДТП и тормозной путь грузового автомобиля.

