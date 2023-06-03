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    После массовой аварии на Софийской восстановлено движение общественного транспорта

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    Движение автобусов во Фрунзенском районе Петербурга восстановлено по действующим трассам. Об этом вечером 3 июня рассказал «Организатор перевозок».

    Речь идет о маршрутах «№ 11, 12, 31, 56, 57, 76, 91, 95, 114, 116, 140, 141, 239, 288», добавляют в ведомстве.

    Изначально общественный транспорт пускали в объезд, однако водители могли использовать знакомые им пути. Позже трассы скорректировали.

    Напомним, авария произошла утром 3 июня. На пересечении Софийской улицы и проспекта Славы водитель грузовика протаранил автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин. В отношении предполагаемого виновника возбуждено уголовное дело.

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