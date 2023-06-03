После массовой аварии на Софийской восстановлено движение общественного транспорта

Движение автобусов во Фрунзенском районе Петербурга восстановлено по действующим трассам. Об этом вечером 3 июня рассказал «Организатор перевозок».
Речь идет о маршрутах «№ 11, 12, 31, 56, 57, 76, 91, 95, 114, 116, 140, 141, 239, 288», добавляют в ведомстве.
Изначально общественный транспорт пускали в объезд, однако водители могли использовать знакомые им пути. Позже трассы скорректировали.
Напомним, авария произошла утром 3 июня. На пересечении Софийской улицы и проспекта Славы водитель грузовика протаранил автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин. В отношении предполагаемого виновника возбуждено уголовное дело.