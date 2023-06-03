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    «Самопроизвольные объезды» закончились. Смольный рассказал, как автобусы объезжают место ДТП на Софийской

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    1 комментарий

    Автобусное, как и автомобильное, движение после ДТП на Софийской улице до конца не восстановлено. Днем 4 июня «Организатор перевозок» рассказал, какие альтернативные маршруты организованы для общественного транспорта.

    Автобусы 31-го маршрута следуют в обратном направлении по своей трассе. В прямом также до Будапештской улицы, потом начинается объезд — по улице Белы Куна, Бухарестской, Димитрова, проспекту и путепроводу Александровской Фермы, путепровод Александровской Фермы, улице Седова, проспекту Елизарова и далее по действующей трассе.

    Маршрут 288 следует по своей трассе до Будапештской, потом сворачивает на проспект Славы, Бухарестскую, Димитрова, проспект и путепровод Александровской Фермы, следует по Седова и Ивановской на Володарский мост и возвращается на свой маршрут. В обратном направлении автобус едет по своей трассе.

    Автобусы 56 следуют своим маршрутом до Олеко Дундича, затем сворачивают на Бухарестскую, Димитрова, проспект и путепровод Александровской Фермы, следуют по Седова и Ивановской на Володарский мост и возвращаются на свой маршрут. В обратном направлении автобус едет по своей трассе.

    Маршрут 76 в прямом направлении следует по своей трассе. В обратном — также до улицы Фучика, по Пражской, проспекту Славы, Бухарестской, улицам Димитрова и Софийской и по Южному шоссе.

    Автобус 95 в прямом направлении едет по своему маршруту. В обратном — по действующей трассе до улицы Турку, затем по Белы Куна, Бухарестской, Димитрова, проспекту и путепроводу Александровской Фермы, улице Седова и возвращается на свою трассу.

    Кроме того, временно изменена схема движения следующих маршрутов:

    «Автобусы № 114 направлены:

    — в прямом направлении по своей трассе до ул. Типанова, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Димитрова, пр-та Александровской Фермы, путепровода Александровской Фермы, пр-та Александровской Фермы, ул. Седова, далее по действующей трассе;

    — в обратном направлении по действующей трассе.

    Автобусы № 141 направлены:

    — в прямом направлении по своей трассе до ул. Типанова, Ново-Волковского моста, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Белы Куна, Софийской ул., ул. Салова, далее по действующей трассе;

    — в обратном направлении по действующей трассе.

    Автобусы № 239 направлены:

    — в прямом направлении по действующей трассе;

    — в обратном направлении по своей трассе до ул. Типанова, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Димитрова, пр-та Александровской Фермы, путепровода Александровской Фермы, пр-та Александровской Фермы, ул. Седова, Ивановской ул., Володарского моста, далее по своей трассе», — рассказали в «Организаторе перевозок».

    Напомним, массовая авария на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы произошла утром 3 июня. Ее последствия до конца не устранены до сих пор.

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    Массовая авария
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    Комментарии 1

    28047717803 Июн 2023 в 16:14
    Нужно закрыть Софийскую вааще на 5 лет. Как 4 станции метро. Делов-то.
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