«Самопроизвольные объезды» закончились. Смольный рассказал, как автобусы объезжают место ДТП на Софийской

Автобусное, как и автомобильное, движение после ДТП на Софийской улице до конца не восстановлено. Днем 4 июня «Организатор перевозок» рассказал, какие альтернативные маршруты организованы для общественного транспорта.

Автобусы 31-го маршрута следуют в обратном направлении по своей трассе. В прямом также до Будапештской улицы, потом начинается объезд — по улице Белы Куна, Бухарестской, Димитрова, проспекту и путепроводу Александровской Фермы, путепровод Александровской Фермы, улице Седова, проспекту Елизарова и далее по действующей трассе.



Маршрут 288 следует по своей трассе до Будапештской, потом сворачивает на проспект Славы, Бухарестскую, Димитрова, проспект и путепровод Александровской Фермы, следует по Седова и Ивановской на Володарский мост и возвращается на свой маршрут. В обратном направлении автобус едет по своей трассе.



Автобусы 56 следуют своим маршрутом до Олеко Дундича, затем сворачивают на Бухарестскую, Димитрова, проспект и путепровод Александровской Фермы, следуют по Седова и Ивановской на Володарский мост и возвращаются на свой маршрут. В обратном направлении автобус едет по своей трассе.



Маршрут 76 в прямом направлении следует по своей трассе. В обратном — также до улицы Фучика, по Пражской, проспекту Славы, Бухарестской, улицам Димитрова и Софийской и по Южному шоссе.

Автобус 95 в прямом направлении едет по своему маршруту. В обратном — по действующей трассе до улицы Турку, затем по Белы Куна, Бухарестской, Димитрова, проспекту и путепроводу Александровской Фермы, улице Седова и возвращается на свою трассу.

Кроме того, временно изменена схема движения следующих маршрутов:

«Автобусы № 114 направлены:



— в прямом направлении по своей трассе до ул. Типанова, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Димитрова, пр-та Александровской Фермы, путепровода Александровской Фермы, пр-та Александровской Фермы, ул. Седова, далее по действующей трассе;

— в обратном направлении по действующей трассе.

Автобусы № 141 направлены:

— в прямом направлении по своей трассе до ул. Типанова, Ново-Волковского моста, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Белы Куна, Софийской ул., ул. Салова, далее по действующей трассе;

— в обратном направлении по действующей трассе.



Автобусы № 239 направлены:

— в прямом направлении по действующей трассе;



— в обратном направлении по своей трассе до ул. Типанова, пр-та Славы, Бухарестской ул., ул. Димитрова, пр-та Александровской Фермы, путепровода Александровской Фермы, пр-та Александровской Фермы, ул. Седова, Ивановской ул., Володарского моста, далее по своей трассе», — рассказали в «Организаторе перевозок».

