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    «Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» В Краснодаре оштрафовали любителя клеить

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    4 комментария

    Сотни президентов США в одном мерседесе увидели 2 июня жители Краснодара, сообщает телеграм-канал «Полиция Краснодара».

    Эффектное авто ожидаемо сразу привлекло внимание не только прохожих, но и инспекторов ДПС. Они остановили иномарку, которая с первого взгляда казалась оклеенной долларами.

    «Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» — слышен в ролике комментарий за кадром.

    Пресс-служба УМВД России по городу Краснодару

    Впрочем, водитель пояснил, что это всего лишь имитация купюр. На эпатаж его толкнуло желание «хайпануть».

    Дорожная полиция отнеслась к этому с пониманием. Владельцу мерседеса выписали штраф за изменение цвета кузова без согласования с ГИБДД. Осмотр также показал, что в долларомобиле разбита задняя фара.

    На 31-летнего жителя Сочи составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

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    МерседесДолларыКраснодар
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    Комментарии 4

    Виталий Петров02 Июн 2023 в 18:55
    Штраф за изменение цвета????
    Так тогда у нас надо половину города оштрафовать
    +0−0
    забыл все02 Июн 2023 в 17:55
    была бы лада, можно обклеить пятихатками))
    +0−0
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