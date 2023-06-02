«Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» В Краснодаре оштрафовали любителя клеить

Сотни президентов США в одном мерседесе увидели 2 июня жители Краснодара, сообщает телеграм-канал «Полиция Краснодара».
Эффектное авто ожидаемо сразу привлекло внимание не только прохожих, но и инспекторов ДПС. Они остановили иномарку, которая с первого взгляда казалась оклеенной долларами.
«Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» — слышен в ролике комментарий за кадром.
Пресс-служба УМВД России по городу Краснодару
Впрочем, водитель пояснил, что это всего лишь имитация купюр. На эпатаж его толкнуло желание «хайпануть».
Дорожная полиция отнеслась к этому с пониманием. Владельцу мерседеса выписали штраф за изменение цвета кузова без согласования с ГИБДД. Осмотр также показал, что в долларомобиле разбита задняя фара.
На 31-летнего жителя Сочи составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».