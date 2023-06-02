«Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» В Краснодаре оштрафовали любителя клеить

Сотни президентов США в одном мерседесе увидели 2 июня жители Краснодара, сообщает телеграм-канал «Полиция Краснодара».



Эффектное авто ожидаемо сразу привлекло внимание не только прохожих, но и инспекторов ДПС. Они остановили иномарку, которая с первого взгляда казалась оклеенной долларами.



«Вот так люди ездят... А говорят, денег нет!» — слышен в ролике комментарий за кадром.

