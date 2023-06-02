В петергофской квартире нашли мертвого майора ВС РФ

Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели 34-летнего майора в Петергофе. Пока основная версия — самоубийство.



Полицию на Суворовскую улицу вызвали накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 2 июня. По предварительной информации, в квартире нашли тело мужчины, а также документы на имя майора вооруженных сил России.



Предположительно военный покончил с собой.



Человек с идентичными данными написал несколько научных работ, касающихся железнодорожного транспорта. Одна из них была опубликована в сборнике, вышедшем под эгидой Министерства обороны, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, а также Академии имени Хрулева.

