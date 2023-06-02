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    В петергофской квартире нашли мертвого майора ВС РФ

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    Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели 34-летнего майора в Петергофе. Пока основная версия — самоубийство.

    Полицию на Суворовскую улицу вызвали накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 2 июня. По предварительной информации, в квартире нашли тело мужчины, а также документы на имя майора вооруженных сил России.

    Предположительно военный покончил с собой.

    Человек с идентичными данными написал несколько научных работ, касающихся железнодорожного транспорта. Одна из них была опубликована в сборнике, вышедшем под эгидой Министерства обороны, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, а также Академии имени Хрулева.

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