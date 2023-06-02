Куда съездить на Черноморском побережье и где лучше купаться: подробный гид

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Провести отпуск на юге России можно не только в Сочи. На побережье Черного моря находятся десятки самых разных пляжей. На одних будет весело детям, другие идеально подойдут для пар, на третьих можно заниматься дайвингом. На какой курорт Черного моря отправиться именно вам, читайте в подробном гиде от коллег из Woman.ru.



Сочи

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Вообще-то, Сочи включает в себя территорию от Туапсе до Красной Поляны. Это довольно дорогой курорт, но здесь уж точно не соскучишься. Город называют «столицей шопинга» и «меккой гастротуристов», а еще здесь уникальный климат, потрясающая природа и масса достопримечательностей.

Что стоит посетить Пожалуй, главные достопримечательности в Сочи следующие:

Красная Поляна в предгорье Кавказского хребта;

курорт «Роза Хутор»;

тисо-самшитовая роща;

дендрарий;

смотровая башня на горе Ахун;

каньон «Белые скалы»;

парк «Южные культуры»;

Агурские водопады;

парк «Ривьера». И, конечно, в Сочи множество благоустроенных галечных и песчано-галечных пляжей с развитой инфраструктурой: кафе, медпунктами, прокатом инвентаря для отдыха. Самые популярные пляжи: «Ривьера» с водными аттракционами, которые так любят дети, и «Маяк».



Отдельно стоит сказать про Адлер — административный центр одного из районов Сочи. Самые популярные местные пляжи: «Чайка», «Огонек», «Рэдиссон», «Барракуда» и «Коралл». Вход в воду на пляжах Адлера пологий, береговая линия широкая. И, кстати, из Адлера можно съездить на экскурсию в Абхазию.

Про Имеретинскую бухту говорят: не были в ней — не были в Сочи. Здесь находятся Олимпийский парк и «Сочи Парк» — местный «Диснейленд». Рядом с этими объектами — новейшие Олимпийский и Имеретинский пляжи без волнорезов и автострад, с очень чистой водой. А еще сюда частенько заглядывают дельфины.

В Дагомысе можно отдохнуть бюджетно Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Лазаревское — самый северный курортный район Большого Сочи. Это тихое, спокойное место с хорошей транспортной доступностью, куда приезжают понежиться на солнышке и полюбоваться красотами природы. Есть довольно большой выбор экскурсионных программ.



На территории Сочинского национального парка расположен поселок Лоо: здесь один из лучших сочинских пляжей с лазурной водой и аквапарком. Можно заняться дайвингом, отправиться на конную прогулку или в джип-тур.

Имейте в виду: в Центральном Сочи отпуск сегодня обходится достаточно дорого. Если планируете бюджетный отдых, отправляйтесь с палаткой на пляж под Дагомысом. Анапа

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Анапу называют «детским» курортом, и с этим можно согласиться. К тому же отдохнуть здесь можно бюджетнее, чем в Сочи. Пляжи по большей части песчаные, с пологим заходом в воду — раздолье для детей, которые могут бегать по песку и строить замки у моря.

Минусы: летом на побережье в глазах рябит от количества людей. Вода цветет, и в ней очень много водорослей, что, прямо скажем, портит впечатление от отдыха многим туристам. С другой стороны, водоросли насыщают воду йодом и фосфором, обогащают воздух — поэтому их даже специально не убирают с некоторых пляжей.

В Анапе много аттракционов: 70-метровое колесо обозрения, парк динозавров «Рекс», уникальный морской воднолыжный парк с единственной в стране морской кольцевой канатной дорогой, дельфинарии — в том числе самый крупный в России многофункциональный морской комплекс «Немо».



Этот город также славится здравницами, санаториями, национальными деревнями, музеями и красивой прогулочной набережной, где все лето кипит жизнь. С Анапского маяка открывается восхитительный вид на бескрайний морской простор.

На полуострове Абрау расположен государственный заповедник «Утриш», где можно полюбоваться нетронутой человеком природой с чистейшими пляжами и реликтовым лесом. Около половины растений заповедника — эндемики: вы не встретите их больше нигде в мире. Среди представителей флоры есть виды, появившиеся в доледниковый период, а некоторым деревьям более 1 000 лет.

Лучшие места для активного отдыха — например, виндсерфинга, — поселок Витязево и станица Веселовская в Анапе. Геленджик

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Хоть сюда каждое лето стекается молодежь со всей России, это прекрасное место и для семейного и оздоровительного отдыха. Тем более что местный климат схож с целебным крымским. Туристы приезжают сюда полюбоваться на живописные горы и водопады, подняться на джипах к легендарным загадочным дольменам — древним погребальным и культовым сооружениям.

Курорт предлагает множество вариантов досуга для детей: парки аттракционов, аквапарки «Золотая бухта», «Бегемот», «Сафари-парк» площадью почти 160 га, веревочные парки, океанариумы.

В Геленджике много вариантов отдыха для детей Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Все побережье Геленджикской бухты — это фактически один огромный пляж, разделенный на участки. В одной части пляжи галечные, в другой — песчаные. Центральный — мелководный, вода быстро прогревается, нет волн, поэтому здесь всегда много детей.



Но помните: жара, море и толпы людей — идеальные условия для развития кишечных инфекций, поэтому не пренебрегайте основными мерами профилактики. Если хотите купаться в чистой воде, ищите отдаленные пляжи — обратите внимание на Голубую бухту, Тонкий мыс, Толстый Мыс, Сады морей. В нескольких километрах от Геленджика расположены популярные поселки Кабардинка и Дивноморское: там вам обеспечен тихий отдых в окружении пицундских сосен, целебный воздух и купание в почти прозрачной воде. В Кабардинке популярны пляж Центральный, пляж у пансионата «Виктория» и пляж возле оздоровительного комплекса «Лазурный».



Дикие пляжи с каменистым берегом не подойдут для отдыха с детьми, зато взрослым эти живописные уголки наверняка придутся по вкусу. Туапсе

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Район находится на границе с Геленджиком и Большим Сочи. Это место идеально подходит для неспешного пляжного отдыха, который можно разбавить посещением музеев, дольменов — древних погребальных и культовых сооружений, водопадов, а также с оздоровлением организма в одном из местных санаториев.

Горы, покрытые лесом, подступают здесь к самой воде, поэтому крупных пляжей вы не найдете. Зато маленьких и уютных в Туапсе много: пляж «Весна», пляж мыса Кадош в Туапсе, пляж у скалы Киселева.

Джемете

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Курортный поселок находится по соседству с Анапой и ориентирован на семейный отдых. Его название переводится с языка адыгов как «россыпи золота». И это, конечно, не случайность. В Джемете чудесные песчаные пляжи, белые барханы, чистая вода, насыщенный йодом воздух. На побережье много гостевых домов и уютных отелей, а до центра Анапы рукой подать — всего 10 км.

Крым

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Сегодня не все решаются отправиться в Крым — в этом смысле советов давать не будем, решайте сами. Но если вы здесь не были, обязательно внесите визит на полуостров в свой виш-лист.

Как и везде, в разгар лета цены взлетают до небес, поэтому лучше отправляться в Крым в июне или в конце лета — начале осени. Стоимость отдыха будет во многом зависеть и от выбранного места. Дороже отдыхать в Ялте, Гурзуфе, Симеизе, Судаке, Коктебеле и Алуште. Дешевле — в Феодосии, Евпатории, Саках, Лермонтове и Севастополе.

Самые чистые галечные пляжи в Ялте и Гурзуфе, песочные — в Евпатории и Феодосии. Коса Беляус, которая находится в 60 километрах от Евпатории, вообще напоминает Мальдивы — там чистейшая прозрачная бирюзовая вода и белый песок. Похожие условия — на пляже поселка Оленевка, на мысе Тарханкут. Здесь, кстати, в свое время снимали «Человека-амфибию». Прекрасны пляжи в Феодосии: именно здесь Айвазовский писал свои картины. Очень популярен у туристов и пляж с говорящим названием «Баунти».

Море у мыса Тарханкут напоминает Мальдивы Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если отдыхаете с детьми, отправляйтесь в Ялту. Там есть веревочные парки, «Сад бабочек», зоопарки, «Енотодром», аквапарки, «Крокодиляриум» и океанариум.



Любителям природных достопримечательностей обязательно стоит посетить символ Южного Крыма: гору Ай-Петри. В Судаке съездите в поселок Новый Свет, расположенный у подножия величественной скалы. Обязательно побывайте в Генуэзской крепости и в Севастополе с его богатейшей героической историей.

